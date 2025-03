Che tempo farà nei prossimi giorni? Oggi la giornata è caratterizzata da nuvolosità in aumento su tutte le regioni e peggioramento entro sera via via più intenso al Nordovest. Al Centro cielo a tratti molto nuvoloso, ma senza piogge. I venti girano da Scirocco, anche forte sul Mar Tirreno. Al Sud cielo sereno o al più poco nuvoloso su tutti i settori. Temperature miti di giorno.

Sabato 22 marzo

Al Nord cielo coperto e precipitazioni diffuse in pianura dove pioverà, nevicherà invece in montagna sopra i 1500 metri circa. Al Centro molto nuvoloso o coperto e piogge su Toscana, Lazio e Umbria, intermittenti altrove. Peggiorerà in nottata. Al Sud soffierà lo Scirocco, il tempo sarà asciutto, ma il cielo si potrà vedere spesso molto nuvoloso o localmente coperto. Aumento termico.

Domenica 23 marzo

Al Nord giornata a tratti piovosa, anche temporalesca in Liguria e Friuli. Non mancheranno schiarite soleggiate o pause asciutte. Scirocco. Al Centro maggiore probabilità di piogge, perlopiù modeste al mattino, poi diventerà più asciutto e con più schiarite soleggiate. Al Sud qualche pioggia sparsa, al mattino, su Campania, Calabria tirrenica e Puglia, poi anche in Sicilia. Forte Scirocco e mari agitati.