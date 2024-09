Che tempo farà nel weekend: ancora qualche pioggia, crollano le temperature

Un irruento cambiamento meteo si sta abbattendo sull’Italia, portando con sé forti piogge, temporali e un significativo abbassamento delle temperature. Secondo Antonio Sanò, fondatore di iLMeteo.it, le temperature massime non supereranno i 20°-23°C, mentre le minime, specialmente in Pianura Padana, scenderanno a soli 5-6°C. Oggi, forti temporali interesseranno le regioni adriatiche, dalla Romagna al Gargano, e il Basso Tirreno, in particolare la Calabria. Al sud si registreranno ancora temperature più alte, con picchi tra i 26°C e i 29°C, mentre al nord e al centro il calo sarà più drastico, con Milano e Torino a circa 20°C e Firenze che raggiungerà solo 18°C.

Piogge, temporali e venti forti

Il maltempo coinvolgerà principalmente il centro-sud, con piogge e temporali intensi. Anche il vento e le mareggiate saranno protagonisti, colpendo gran parte del paese almeno fino a sabato. Le regioni adriatiche e tirreniche saranno le più colpite, con precipitazioni intense previste su Romagna, Marche, Lazio, Campania e Calabria. Mentre al nord si registreranno ampie schiarite, al centro-sud continueranno le piogge. Roma vedrà temperature massime di 22-23°C, mentre Bologna scenderà a 17°C. La situazione migliorerà solo parzialmente nel weekend, quando il sole tornerà timidamente al nord, ma le temperature resteranno rigide, con minime che scenderanno fino a 4-5°C in Pianura Padana.

Previsioni per il weekend

Nel weekend, il freddo sarà protagonista al nord, con mattine particolarmente rigide e occasionali piogge sul Veneto. Al centro e al sud, il maltempo continuerà a colpire, soprattutto lungo le coste adriatiche e tirreniche, con temporali intensi previsti sul Basso Tirreno. Domenica 15 ottobre, il nord vedrà cieli sereni ma temperature ancora basse, mentre al centro e al sud il maltempo continuerà con rovesci sparsi. La prossima settimana si prevede una persistente bassa pressione con temperature autunnali e frequenti piogge, soprattutto al centro-sud.