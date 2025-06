Secondo le previsioni del meteorologo Lorenzo Tedici de iLMeteo.it, l’Italia vivrà un’ondata di caldo estremo almeno fino a domenica 15 giugno. I cieli saranno prevalentemente sereni su tutto il territorio nazionale, fatta eccezione per qualche rovescio pomeridiano sulle Alpi, in particolare sabato sulle Dolomiti. Le temperature continueranno a salire in modo progressivo, con massime comprese tra i 35 e i 36 gradi in molte città, ma con picchi anche superiori: si toccheranno i 38°C a Firenze e Bologna, i 37°C a Roma, i 40°C in Sicilia e addirittura i 42°C in Sardegna. L’intera penisola sarà dunque investita da un’ondata di calore particolarmente intensa, alimentata da una bolla d’aria africana.

Cambiamento in arrivo con l’aria atlantica

A partire dal pomeriggio di domenica, la situazione inizierà a cambiare. Una massa d’aria più fresca in discesa dalla Normandia raggiungerà l’Italia, trasformando il calore accumulato in fenomeni temporaleschi anche violenti. I primi segnali di instabilità arriveranno dalle Alpi, con temporali che si estenderanno gradualmente verso la Pianura Padana. Le zone più colpite saranno Piemonte orientale, Lombardia ed Emilia, seguite in serata anche dal Nordest. I temporali potrebbero essere accompagnati da grandine e forti raffiche di vento. Lunedì 16 giugno, l’instabilità si sposterà verso le regioni adriatiche, colpendo prima il Nord e poi anche il Centro nel corso della giornata.

Instabilità a tratti fino a metà settimana

Con l’inizio della prossima settimana, le temperature subiranno un generale calo. Le massime si attesteranno intorno ai 32-34 gradi al Centro-Nord, segnando una sensibile diminuzione rispetto ai giorni precedenti. Tuttavia, l’instabilità non si esaurirà del tutto: martedì e mercoledì saranno ancora caratterizzati da rovesci frequenti, soprattutto al Sud, sebbene in un contesto in prevalenza soleggiato. Secondo Tedici, la fase temporalesca sarà transitoria, ma potenzialmente intensa, e costituirà un momento di sollievo dopo giorni di caldo eccezionale.