Un flusso di aria fredda proveniente dall’Europa centrale continuerà a interessare l’Italia durante il weekend, generando una blanda circolazione di bassa pressione. Questo fenomeno causerà piogge isolate in alcune zone del Nord e del Sud, mentre altrove il cielo rimarrà variabile con ampie schiarite. Le temperature minime notturne resteranno sotto la media stagionale, mentre i valori diurni saranno stazionari o in leggero aumento solo in alcune aree meridionali.

Meteo sabato 21 marzo

Al Nord, la mattina sarà generalmente poco nuvolosa, con addensamenti sul Triveneto. Nel pomeriggio e in serata aumenteranno le nubi su Alpi, Prealpi orientali, Friuli e Veneto, con possibili scrosci di pioggia e neve dai 900-1000 metri in calo nella notte. Anche alta Lombardia e Piemonte potrebbero ricevere fenomeni sparsi. Al Centro, la giornata sarà per lo più soleggiata, con passaggi di nubi alte senza precipitazioni. Al Sud, nubi sparse interesseranno Adriatico e Appennino con isolati piovaschi; più sole su Tirreno e Sardegna. Venti deboli da Nord, con rinforzi di Bora sul Triestino. Mari mossi, molto mosso l’Adriatico settentrionale.

Meteo domenica 22 marzo

Al Nord, nuvolosità irregolare con qualche pioggia in alta Lombardia e Piemonte e neve sulle Alpi centro-occidentali dai 600-1000 metri. Pomeriggio instabile su Veneto orientale e Friuli, con miglioramento serale. Al Centro, mattina abbastanza soleggiata, pomeriggio con variabilità e sporadici piovaschi sulle zone interne e coste tirreniche; neve in Appennino dai 1300 metri. Al Sud, variabilità tra Sicilia e Calabria con occasionali piogge; più sole altrove, ma con qualche rovescio pomeridiano. Temperature in lieve rialzo al Sud. Venti deboli settentrionali, residui rinforzi di Bora sul Triestino. Mari poco mossi o mossi nei bacini settentrionali.