Dopo giorni di clima insolitamente mite, l’Italia si prepara a un brusco ritorno del freddo. Secondo gli esperti, il weekend sarà caratterizzato da un “duplice attacco ciclonico” che porterà maltempo diffuso. Antonio Sanò, fondatore del sito iLMeteo.it, conferma che il recente tepore, con temperature massime fino a 18-19°C in Toscana, Lazio, Liguria e al Sud, è stato un regalo temporaneo dell’Anticiclone delle Azzorre. Tuttavia, questa parentesi primaverile sta per concludersi: “Abbiamo vissuto un’illusione di primavera anticipata,” afferma Sanò.

Un gennaio da record e il calo imminente

Il periodo mite in Italia segue la tendenza globale: il centro meteo Copernicus ha dichiarato gennaio 2025 come il più caldo mai registrato a livello mondiale. Anche il Centro-Nord ha sperimentato temperature diurne superiori di 6-7°C rispetto alle medie stagionali. Tuttavia, dalle prossime ore, i termometri inizieranno a scendere, con un calo sensibile al Nord che si estenderà gradualmente a tutto il Paese, riportando le temperature nella norma per febbraio.

Il duplice attacco ciclonico

Dal punto di vista meteorologico, due cicloni stanno per influenzare il clima italiano. Il primo è attualmente posizionato sulla Francia e richiama aria fredda di origine polare russa, mentre il secondo si trova sulla Tunisia. Questo ciclone tunisino porterà piogge e rovesci su Calabria, Sicilia e Sardegna, con effetti minori su Basilicata e Puglia. In serata, il ciclone francese farà cadere precipitazioni su Liguria e Piemonte, dove la neve potrebbe scendere fino a bassa quota.

Sabato sarà il giorno cruciale: i due cicloni si fonderanno sopra la Sardegna. Il vortice francese scenderà verso sud, mentre quello tunisino salirà verso nord, creando una configurazione meteorologica che provocherà forti fenomeni su Nord-Ovest, Sicilia e Sardegna. Il maltempo si estenderà poi al Centro-Nord, con piogge intense in Toscana e neve che cadrà fino in pianura in Piemonte e Valle d’Aosta. Sebbene il paesaggio innevato possa sembrare romantico, sono previsti disagi, soprattutto nel Piemonte meridionale.

Le previsioni del weekend

Sabato 8 febbraio

Nord: Maltempo dal Nord-Ovest verso il Nord-Est, neve in pianura sul Piemonte occidentale.

Centro: Maltempo su Sardegna e poi resto delle regioni, forte in Toscana.

Sud: Instabilità diffusa, con piogge in Sicilia e Calabria.

Domenica 9 febbraio