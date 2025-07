Nel fine settimana l’anticiclone nord-africano si consoliderà sul Mediterraneo, portando con sé una fase di tempo stabile e soleggiato su gran parte del Centro e del Sud Italia. Purtroppo, questo porterà anche un forte rialzo termico e condizioni di afa opprimente. Secondo le attuali proiezioni meteorologiche, ci si avvia verso quella che potrebbe essere la più intensa ondata di caldo dall’inizio dell’estate 2025.

Le regioni più colpite saranno Sicilia, Sardegna e il Sud peninsulare, dove le temperature toccheranno e supereranno la soglia dei 40°C. Già sabato 19 luglio, in Sardegna si registrano valori intorno ai 40°C nelle zone interne. Il picco di calore è atteso tra domenica e martedì, mentre un miglioramento è previsto da venerdì 25 luglio al Centro e in Sardegna, e da sabato 26 anche al Sud e in Sicilia.

Nord ai margini dell’anticiclone: temporali in arrivo

Il Nord Italia rimarrà ai margini della “cupola” anticiclonica. Qui il tempo sarà più variabile, a tratti instabile, per l’arrivo di due perturbazioni in transito sull’Europa centrale: la prima sabato 19 luglio (perturbazione n.7), la seconda tra domenica 20 e lunedì 21 (perturbazione n.8). Entrambe porteranno rovesci e temporali, che interesseranno non solo le Alpi ma anche parte della pianura padana.

Le temperature al Nord si manterranno su valori estivi ma senza eccessi, generalmente sotto i 35°C. Il clima rimarrà più sopportabile rispetto al resto del Paese.

Le previsioni meteo per il weekend

Sabato 19 luglio sarà una mattinata con nubi in aumento su Nord-Ovest e Toscana, piogge locali su Alpi piemontesi e Val d’Aosta. Sole prevalente altrove. Nel pomeriggio instabilità in crescita al Nord con rovesci e temporali su Alpi, Prealpi, Piemonte, Liguria e Lombardia. In serata fenomeni in trasferimento al Nord-Est. Temperature in aumento lungo l’Adriatico, al Sud e nelle Isole: in Sardegna punte di 40°C.

Domenica giornata più soleggiata su Venezie, Emilia-Romagna, Umbria, Adriatico centrale, Sud e Isole. Nubi variabili altrove. Piogge locali al mattino su basso Piemonte, Liguria e Toscana centrale. Temporali pomeridiani su Piemonte, Valle d’Aosta e Alpi lombarde. Clima ancora molto caldo al Sud e Sicilia, in lieve calo sulla Sardegna.