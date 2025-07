Mentre l’Italia si gode un clima tipicamente estivo grazie all’influenza dell’anticiclone delle Azzorre, sul Nord Atlantico si stanno preparando grandi manovre atmosferiche. Un flusso di correnti fredde di origine groenlandese è in rapido avvicinamento verso la Scozia, e nella giornata di venerdì raggiungerà il Mare del Nord. Ad attenderlo, una depressione posizionata da giorni nei pressi della Danimarca, pronta ad accompagnare le correnti verso sud, in direzione del nostro Paese.

Secondo le ultime elaborazioni modellistiche, il peggioramento del tempo sull’Italia è ormai inevitabile: le correnti fredde entreranno progressivamente da nord, coinvolgendo prima le regioni settentrionali per poi estendersi anche al Centro e, in parte, al Sud nel corso del weekend. Attesi temporali, venti in rinforzo e un calo sensibile delle temperature, specialmente tra sabato e domenica.

Venerdì e sabato: temporali e grandinate, prime avvisaglie del peggioramento

Venerdì, il maltempo inizierà al Nord con temporali già dal mattino sulle Alpi centro-orientali, seguiti da fenomeni in espansione nel pomeriggio su Prealpi, pedemontana e alta pianura centro-orientale. In serata, i temporali potrebbero raggiungere anche la bassa pianura, il basso Piemonte e la Liguria, con possibili grandinate. Il Centro e il Sud godranno ancora di tempo stabile e soleggiato, salvo locali addensamenti pomeridiani sull’Appennino. Temperature in lieve aumento al Centro-Sud e venti in rinforzo da sud al Centro-Nord. Mari mossi al Nord, più tranquilli altrove.

Sabato, la situazione peggiorerà ulteriormente al Nord, con instabilità marcata su Lombardia, Triveneto, Emilia Romagna e Liguria orientale. Previsti temporali anche forti, localmente con grandine. Il Centro vedrà fenomeni più concentrati sull’alta Toscana e lungo la dorsale appenninica, mentre il Sud manterrà condizioni prevalentemente stabili, salvo nuvole pomeridiane in Appennino. Le temperature caleranno al Nord e su parte del Centro. Venti tesi in rotazione ciclonica e mari generalmente mossi o molto mossi.

Domenica: instabilità residua e calo termico anche al Centro-Sud

Domenica, la perturbazione continuerà a influenzare il tempo su parte del Nord, specie tra Lombardia, Triveneto ed Emilia Romagna, con rovesci e temporali, soprattutto nel pomeriggio su Alpi e Prealpi. Il Centro sarà interessato da un’instabilità più diffusa, con rovesci e temporali sparsi, anche di forte intensità. Al Sud, invece, i fenomeni saranno più localizzati e concentrati su Molise e Gargano in serata, con variabilità sulla Campania e ampi spazi soleggiati altrove. Le temperature scenderanno anche al Centro e leggermente al Sud, mentre i venti settentrionali si faranno più intensi. Mari molto mossi su gran parte del bacino italiano.