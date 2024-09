Che tempo farà nel weekend: ultimi giorni di caldo, da lunedì fine dell’estate africana

Secondo le ultime previsioni meteo fornite da Antonio Sanò, fondatore del sito iLMeteo.it, l’Italia sta per attraversare una significativa trasformazione del tempo. Dopo una breve tregua dal maltempo, è atteso un nuovo forte peggioramento a partire da domenica 8 settembre, con precipitazioni torrenziali che segneranno la fine dell’estate africana. Ecco cosa aspettarsi nei prossimi giorni.

Tregua del maltempo e caldo africano

Fino a sabato 7 settembre, il miglioramento sarà sensibile in gran parte del paese. Le piogge residue saranno limitate, con possibilità di acquazzoni mattutini sulle Alpi e Prealpi, e occasionali piovaschi in Puglia e sull’Alta Toscana. Durante questo periodo, le temperature rimarranno elevate a causa del caldo africano: si prevedono massime di 34°C a Roma, 33°C a Firenze, e tra 27°C e 30°C nella Pianura Padana. Al sud, il caldo sarà ancora più intenso, con punte di 39°C a Oristano, 36-38°C in Sicilia, e 35°C in Calabria e Puglia.

Fine dell’estate Africana

Da domenica 8 settembre, la situazione cambierà drasticamente. Le piogge forti inizieranno a colpire la Liguria e il Piemonte, estendendosi rapidamente al resto del nord Italia, Toscana, Umbria, Marche e Alto Lazio. Questo peggioramento segnerà la fine dell’estate africana, con l’arrivo di correnti atlantiche più fresche e instabili. La settimana che inizierà lunedì 9 settembre porterà condizioni quasi-autunnali, con alternanza di sole e acquazzoni, e temperature più in linea con il mese di settembre.

Le previsioni per il weekend

Sabato 7 settembre:

Nord: Sole e caldo persistente.

Centro: Soleggiato e caldo.

Sud: Sole e molto caldo.

Domenica 8 settembre:

Nord: Inizio di intensa fase di maltempo.

Centro: Peggioramento significativo dalla Toscana verso altre regioni.

Sud: Sole e molto caldo.

Tendenza per la prossima settimana: la settimana successiva presenterà condizioni simil-autunnali, con sole alternato a piogge, riflettendo un cambio di stagione verso settembre.

Con il ritorno di condizioni meteorologiche instabili e temperature più fresche, è consigliabile prepararsi per un cambiamento significativo nel clima, che influenzerà le attività quotidiane e le condizioni meteo in tutta Italia.