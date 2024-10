Chi era Liam Payne: One Direction, vita privata, fidanzata, carriera, la morte in un hotel in Argentina

Il cantante Liam Payne, noto per essere stato un membro degli One Direction, è morto in seguito a una caduta dal terzo piano di un hotel nel quartiere di Palermo, a Buenos Aires in Argentina. La notizia della sua prematura morte, a 31 anni, ha ovviamente sconvolto tutti i fan del cantante e della band. Scopriamo chi era Liam Payne, dalla sua vita privata alla carriera.

Liam Payne, biografia e carriera del cantante

Liam James Payne è nato a Wolverhampton, in Inghilterra, il 19 agosto del 1993. A 14 anni partecipa al provino per entrare nel cast dell’edizione britannica del talent X Factor presentandosi con la canzone Fly Me to the Moon di Frank Sinatra. Payne, però, non supera la selezione. Due anni dopo si ripresenta alle audizioni con il brano Cry Me a River, riuscendo a superare il provino.

I giudici decidono poi di unire lui e altri quattro ragazzi eliminati, Niall Horan, Louis Tomlinson, Harry Styles e Zayn Malik, in modo che possano partecipare sotto la categoria Gruppi. Nascono così gli One Direction, che in quella edizione si classificano terzi.

La carriera di Payne ha una decisiva svolta grazie al gruppo che, con i cinque album pubblicati, raggiunge un grandissimo successo mondiale. La band si aggiudica inoltre diversi premi, tra i quali sette BRIT Award, quattro MTV Video Music Awards e sette American Music Awards. Nel 2018 il cantante pubblica un EP, First Time, seguito l’anno dopo dal suo primo e unico album da solista, LP1.

La vita privata di Liam Payne

Dal 2015 al 2018, il cantante ha una relazione con la collega Cheryl, dalla quale ha un figlio nel 2017. Nel 2019 il cantante conferma alla stampa la sua relazione con la modella Maya Henry, dalla quale però si separa nel 2021. I due tornano a frequentarsi per qualche mese ma nel 2022 si lasciano definitivamente. Nello stesso anno, dopo una breve relazione con Aliana Mawla, Payne inizia a frequentare Kate Cassidy.

Durante tutta la sua infanzia, Payne soffre di disfunzioni renali che lo obbligano a uno stile di vita molto controllato. Nel 2012, però, gli viene confermata la completa guarigione del rene. Nel 2013, con Harry Styles, Payne diventa ambasciatore dell’associazione benefica Trekstock, che si occupa di raccogliere fondi a favore della ricerca contro il cancro.

Liam Payne, quello che sappiamo sulla sua morte

Payne è morto in seguito a una caduta dal terzo piano di un hotel nel quartiere di Palermo, a Buenos Aires in Argentina. Secondo la polizia di Buenos Aires, gli agenti arrivati sulla scena erano inizialmente intervenuti in seguito alle segnalazioni “di un uomo aggressivo, probabilmente sotto l’effetto di droghe e alcol”. Poco dopo è arrivata la scoperta del corpo del cantante. È stata avviata dunque un’indagine della polizia. Il direttore dei servizi medici d’urgenza Alberto Crescenti ha riferito ai media locali che Payne ha riportato gravi ferite e che verrà eseguita presto un’autopsia. Non sono stati forniti ulteriori dettagli.

Payne, poche ore prima di morire, aveva pubblicato un post su Snapchat dicendo: “È una bella giornata qui in Argentina”.