In molti dicono che la pasta a cena faccia ingrassare, ma in realtà non è proprio così. Ecco perché si può mangiare

La gran parte di noi italiani adora la pasta, ed è uno dei cibi più consumati, tant’è che in media, la si mangia anche più di 3 volte a settimana. Tuttavia, essendo un carboidrato calorico, in molti ritengono sia responsabile dell’aumento di peso.

La questione, tuttavia, è assai più sfaccettata di così. Non si può, infatti, demonizzare un alimento solo perché carboidrato e calorico. Di solito, un’alimentazione sana, comprende un po’ di tutto, imparando a bilanciare.

Essere attenti a ciò di cui ci si nutre è molto importante, perché il cibo che ingeriamo ha influsso sul nostro umore, sulla carica energetica che abbiamo e, come sopraccitato, anche sul nostro peso.

Bastano, in realtà, pochi accorgimenti per avere uno stile alimentare sano ed equilibrato, e ogni caso è comunque differente. Se non si è esperti in questo campo, è sempre bene farsi vedere da un nutrizionista, che possa personalizzare la dieta e inserire anche cibi come la pasta, in modo da non ingrassare. Tutto sta a seguire semplici step e a sfatare falsi miti, come quello che mangiare la pasta faccia ingrassare.

Pasta a cena fa ingrassare? La verità dell’esperta

In molti evitano la pasta, perché si ritiene che faccia aumentare di peso, in quanto calorica.

Tuttavia, come ha spiegato l’esperta Flavia Bernini, biologa nutrizionista a Milano al sito Starbene, la pasta non fa ingrassare. In realtà, non ci sono alimenti che facciano, di per sé, prendere o perdere peso. Quello che conta, infatti, è la quantità di calorie che andiamo a immettere nel nostro corpo, giornalmente. È possibile, secondo l’esperta, mangiare regolarmente pasta, e perdere chili.

La pasta non contiene solo carboidrati, ma anche proteine, e se si decide di consumarla integrale, peraltro, si ingeriscono fibre. Questo alimento può essere accompagnato con verdure, che sono sazianti, e proteine come ceci, ricotta, feta ecc.

In molti, inoltre, non mangiano pasta a cena, perché si crede che non sia semplice smaltirla. Per cui, si preferisce mangiarla a ora di pranzo. In merito a questa credenza, l’esperta chiarisce che, se lo scopo è dimagrire, mangiare pasta a pranzo o cena, è uguale. Tra l’altro, se si opta per il consumo di pasta a cena, sarebbe addirittura più digeribile, in confronto a un secondo piatto.

Chiaramente, le dosi devono essere ben bilanciate, e per questo, facendosi seguire da un professionista, si sarà in grado di inserire perfettamente questo alimento nel proprio regime alimentare.