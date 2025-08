Se vuoi risolvere il problema degli escrementi di piccioni, puoi affidarti a questo metodo molto efficace.

I piccioni e i loro escrementi, sono un problema non indifferente, sui balconi di milioni di persone. Li vediamo scorrazzare per la città, volare da un balcone all’altro, da un terrazzo all’altro, cercando cibo e ristoro. Per quanto siano splendide creature, essi sono molto fastidiosi e invadenti, e quel che è peggio è che imbrattano questi luoghi, con i loro escrementi.

Il punto è che in realtà, questi ultimi, non sono affatto innocui, tutt’altro. Gli escrementi di piccione sono pericolosi, perché possono trasmettere malattie infettive. Non solo, perché possono anche corrodere le superfici e le strutture, a lungo andare, con danno non indifferenti.

Tuttavia, a tutto c’è rimedio, e anche in questo caso è così. Le soluzioni ci sono e sono anche di semplice applicazione. La cosa migliore da fare, come sempre, è quella di far allontanare in modo naturale gli animali, senza far loro del male.

Ecco perché vi consigliamo questi pratici rimedi, che vi aiuteranno a risolvere questo increscioso problema, che a lungo andare può davvero rivelarsi dannoso.

Piccioni, con questo trucco ti liberi degli escrementi e non avrai più problemi

Come detto, fortunatamente, ci sono dei metodi molto efficaci per allontanare i piccioni, che si possono rivelare preziosi, proprio a questo scopo.

Nello specifico, stiamo parlando di usare carta stagnola, tagliarla a strisce e poi metterla sulle ringhiere. I piccioni, infatti, temono i riflessi di luce. Un altro metodo molto utile, è quello di appendere dei cd a un filo e, allo stesso modo, si verranno a creare dei riflessi di luce che faranno allontanare i suddetti volatili.

Altra cosa che forse non sai è che questi uccelli hanno paura dei piatti di plastica. Per questo, appendendoli in modo che arrivano a toccarsi, quando fuori c’è vento, aiuta a creare un rumore che essi non possono sopportare. I piccioni non riescono a tollerare neppure superfici ruvide, per cui mettere sui cornicioni sabbia o ghiaia, può aiutare a destabilizzarli.

Se sul balcone si mettono dei semi di peperoncino, i piccioni andranno via in men che non si dica. Il motivo è che non riescono proprio a sopportarne l’odore. Lo stesso se si mettono bicchierini con spezie come la cannella: un altro odore che evitano in ogni modo. Con questi metodi eviterete che i piccioni si piazzino sul vostro balcone, e andranno via, senza lasciare escrementi.