Il 14 dicembre alle ore 20:30 l’Auditorium della Conciliazione di Roma accoglierà un evento speciale dedicato a uno dei vertici assoluti della storia del jazz: “Charlie Parker 70” è un omaggio al leggendario sassofonista in occasione del settantesimo anniversario della sua scomparsa e, in questo contesto speciale, verrà rievocato il celebre concerto tenuto nel 1953 alla Massey Hall di Toronto con un quintetto destinato a entrare nella mitologia della musica.

Sul palco, per ricreare la magia di quella notte irripetibile, saliranno Fabrizio Bosso (tromba), Francesco Cafiso (sassofono), Andrea Pozza (pianoforte), Rosario Bonaccorso (contrabbasso), e Roberto Gatto (batteria e direzione musicale). La direzione artistica è affidata a Claudio Rizzo, ideatore del progetto, e il concerto è realizzato con il contributo dell’Assessorato alla Cultura della Regione Lazio.

Considerato da molti critici uno dei concerti più straordinari mai registrati, l’evento della Massey Hall riunì per la prima e unica volta un ensemble di prim’ordine: Charlie Parker, Dizzy Gillespie, Bud Powell, Charles Mingus e Max Roach. In un contesto quasi surreale – la leggenda vuole che la sala fosse semivuota per via di un importante incontro di boxe trasmesso la stessa sera – questi cinque giganti del bebop diedero vita a un’esibizione formidabile, catturata in un disco che ancora oggi rappresenta un punto di riferimento imprescindibile per chiunque. La Massey Hall del 1953 è ricordata come un’esplosione di creatività pura, un documento storico che testimonia l’apice del linguaggio bebop e la sua forza rivoluzionaria.

A dar vita a quell’ensemble ci saranno cinque straordinari rappresentanti del jazz italiano e internazionale: “Abbiamo scelto i musicisti perfetti per interpretare il concerto di Toronto – commenta Claudio Rizzo -. Quello del 1953 resta una delle punte di diamante della storia della musica, e a poco più di 70 anni vogliamo riportare la stessa energia e unicità vissuta alla Massey Hall con cinque interpreti straordinari che incarnano lo stile e l’interplay di quella sera”.

In parallelo a questo concerto, ci sarà un ulteriore tributo a Charlie Parker con una formazione di giovani e talentuosi musicisti che si esibiranno in tre date nel Lazio: il quartetto del sassofonista Vittorio Cuculo porterà il suo “Tribute to Bird” al Frosinone Jazz Club “La Saletta” il 29 novembre, al Teatro Vittoria Colonna di Marino il 4 dicembre e al Latina Jazz Club “Luciano Marinelli” l’8 dicembre.

Quello del 14 dicembre sarà dunque un viaggio nell’essenza del bebop, un dialogo tra passato e presente che celebra un patrimonio musicale senza tempo.

Radio Monte Carlo è la radio ufficiale del concerto. I biglietti sono disponibili su Ticketone.