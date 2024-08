Clarisse Agbégnénou, la judoka conquista il bronzo e corre ad abbracciare la figlia

Clarisse Agbégnénou, straordinaria judoka francese, ha conquistato la medaglia di bronzo nella categoria -63 kg ai giochi Olimpici di Parigi 2024. Un momento toccante per Clarisse, che dopo il combattimento, ha raggiunto gli spalti dove l’attendevano familiari e amici e ha subito abbracciato la figlia Athéna, nata nel 2022. Un gesto molto importante per l’atleta, che non è solo una campionessa sul tatami, ma anche una sostenitrice dei diritti delle atlete madri.

Segue l’esempio di altre atlete, come la velocista americana Allyson Felix, che hanno lottato per garantire che i bambini potessero essere ammessi nel Villaggio Olimpico e avere accesso ai servizi necessari, come una stanza privata per l’allattamento o una nursery. Agbégnénou ha portato avanti questa battaglia con determinazione, rivolgendosi direttamente al presidente Emmanuel Macron all’inizio dell’anno per esprimere il suo desiderio di avere la figlia con sé durante i Giochi.

Un cambiamento necessario

L’abbraccio tra Agbégnénou e sua figlia Athéna non è stato solo un momento emozionante, ma rappresenta anche una vittoria significativa per le atlete madri. La presenza dei figli nel Villaggio Olimpico permette agli atleti di conciliare meglio la vita familiare con l’impegno sportivo, offrendo loro una maggiore serenità e la possibilità di dare il meglio durante le competizioni.

I successi di Tokyo

Nel 2021, Agbégnénou aveva trionfato alle Olimpiadi di Tokyo, conquistando l’oro e affermandosi come una delle migliori judoka del mondo. Con queste premesse, l’attesa per Parigi 2024 era altissima. Agbégnénou si era preparata duramente per difendere il suo titolo, ma la competizione si è rivelata più dura del previsto. Martedì 30 luglio, nonostante le aspettative, la judoka non è riuscita a ripetere il successo olimpico di Tokyo, fermandosi al bronzo dopo una sfida intensa contro l’austriaca Lubjana Piovesana.

Le parole di Clarisse

In un’intervista rilasciata a France 2, Agbégnénou ha espresso la sua delusione per non aver raggiunto la finale: “È difficile da digerire,” ha detto, “Mi rimprovererò a lungo per questa situazione, che mi è costata la finale.” Tuttavia, ha anche mostrato una grande maturità e orgoglio per la medaglia conquistata: “È difficile essere soddisfatti di ciò che si ha, ma me lo gusterò.” Le sue parole riflettono il complesso mix di emozioni che accompagnano un risultato importante, anche se inferiore alle aspettative.