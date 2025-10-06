Per anni i grassi sono stati considerati i nemici della salute. Chi voleva tenere sotto controllo il peso o il colesterolo li eliminava dalla dieta, preferendo alimenti “light” o poveri di lipidi. Oggi, però, la ricerca scientifica ha chiarito un concetto fondamentale: non tutti i grassi fanno male.

Anzi, alcuni sono indispensabili per il corretto funzionamento dell’organismo, per la salute del cuore e per mantenere un buon equilibrio ormonale.

Grassi buoni e grassi cattivi: qual è la differenza

Il primo passo per capire come agire sull’alimentazione è distinguere tra i grassi saturi e trans, considerati dannosi in eccesso, e i grassi insaturi, detti anche “grassi buoni”.

I grassi saturi (presenti soprattutto in carni rosse, burro e prodotti industriali) possono aumentare i livelli di colesterolo LDL, quello “cattivo”, che tende a depositarsi sulle pareti delle arterie.

I grassi insaturi, invece, sono presenti in olio extravergine d’oliva, pesce azzurro, frutta secca e semi, e aiutano a ridurre il colesterolo LDL e ad aumentare l’HDL, quello “buono”, che svolge un effetto protettivo sulle arterie.

Perché i grassi buoni fanno bene al cuore

I grassi insaturi non servono solo a tenere sotto controllo la colesterolemia. Sono fondamentali per molte funzioni vitali:

aiutano l’assorbimento delle vitamine liposolubili (A, D, E, K), partecipano alla costruzione delle membrane cellulari e favoriscono l’equilibrio ormonale.

Inoltre, i grassi buoni hanno un effetto antinfiammatorio naturale, utile per prevenire malattie cardiovascolari e metaboliche.

Secondo diversi studi pubblicati sul Journal of the American Heart Association, un’alimentazione ricca di grassi mono e polinsaturi può ridurre il rischio di infarto e ictus fino al 30%.

Gli alimenti ricchi di grassi buoni da portare in tavola ogni giorno

1. Olio extravergine d’oliva

È il re della dieta mediterranea e una delle fonti migliori di grassi monoinsaturi. Usarlo a crudo su verdure, legumi e cereali integrali aiuta a migliorare il profilo lipidico nel sangue.

Meglio scegliere un olio extravergine d’oliva di alta qualità, spremuto a freddo e conservato lontano dalla luce.

2. Pesce azzurro

Sgombro, alici, sardine e salmone sono ricchi di omega-3, acidi grassi essenziali che riducono i trigliceridi e migliorano la fluidità del sangue.

Si consiglia di consumarli due volte a settimana, alternando pesce fresco e surgelato.

3. Frutta secca e semi oleosi

Noci, mandorle, nocciole, semi di lino, chia e girasole sono veri concentrati di omega-3 e omega-6.

Uno snack di 30 g al giorno può contribuire a mantenere il colesterolo sotto controllo, oltre a fornire energia e fibre.

4. Avocado

Ricco di grassi monoinsaturi, potassio e vitamina E, l’avocado è un alleato prezioso del cuore. Può sostituire burro o maionese per rendere più sane le colazioni o le insalate.

5. Uova

A lungo demonizzate per il loro contenuto di colesterolo, oggi le uova sono state riabilitate.

Il loro equilibrio tra grassi buoni e proteine le rende un alimento completo: se consumate con moderazione, non aumentano il rischio cardiovascolare in soggetti sani.

L’importanza dell’equilibrio e della qualità

Anche se i grassi buoni fanno bene, la quantità è importante. Un eccesso calorico, anche da fonti sane, può compromettere i benefici.

L’ideale è che i grassi rappresentino il 25–30% delle calorie giornaliere, privilegiando quelli vegetali e del pesce.

Inoltre, è importante evitare i grassi trans, presenti in snack industriali, margarine e prodotti da forno confezionati, che aumentano l’infiammazione e peggiorano il profilo lipidico.

La dieta mediterranea resta la migliore alleata

Diversi studi clinici, tra cui la famosa ricerca PREDIMED condotta in Spagna, hanno dimostrato che la dieta mediterranea è il modello alimentare più efficace per mantenere basso il rischio di malattie cardiovascolari.

Alla base ci sono proprio i grassi buoni: olio d’oliva, pesce, frutta secca e semi.

Questo approccio, unito a un consumo moderato di carne rossa e zuccheri, permette di mantenere un equilibrio metabolico ottimale e di proteggere cuore e arterie nel lungo periodo.