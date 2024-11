Colesterolo, tienilo a bada con gli alimenti naturali: cosa mangiare e cosa no

Per tenere sempre sotto controllo il livello di colesterolo si possono scegliere gli alimenti naturali che aiutano a tenerlo a bada, ecco cosa mangiare e cosa invece evitare di portare in tavola.

Sapere quali sono i cibi che combattono naturalmente il colesterolo è molto utile per preparare dei menu bilanciati ogni giorno ed evitare di danneggiare la salute del sistema cardiovascolare.

Di seguito andiamo ad approfondire questo argomento, svelando quali sono tutti gli alimenti che forniscono un valido aiuto per ridurre il colesterolo LDL, il cosiddetto colesterolo cattivo.

Quali sono gli alimenti che limitano l’assorbimento del colesterolo

Ci sono cibi che si rivelano dei veri alleati a tavola perché sono un valido aiuto per combattere l’eccesso di colesterolo nel sangue grazie al fatto che o non ne contengono proprio oppure sono ricchi di sostanze chiamate fitosteroli.

I fitosteroli sono molecole presenti in una vasta gamma di alimenti e il Ministero della Salute li ha posti nella lista delle sostanze ad effetto nutritivo o fisiologico che hanno il potere di tenere sotto controllo il colesterolo. Ricordiamo che la giornaliera massima consentita relativa all’assunzione di queste sostanze, che sono divise in tre tipologie, cioè stigmasterolo, campesterolo, sitosterolo, è di 3 grammi. Ed ecco gli alimenti in cui poterli trovare.

Al primo posto ci sono gli oli vegetali, in particolare l’olio di semi di mais, l’olio di riso, l’olio di girasole e l’olio di colza. Sono da prediligere quelli non raffinati, lavorati a freddo. E vanno mangiati crudi come condimento senza cottura, perfetti su insalate, zuppe, pasta.

Poi ci sono i semi oleosi e la frutta secca, ad esempio i semi di girasole e i semi di lino o le mandorle. Abbiamo anche già visto quante noci mangiare al giorno per combattere il colesterolo.

Altri alimenti che contengono steroli vegetali o fitosteroli sono i cereali integrali. Sostituite il riso bianco con il riso integrale. Consumate avena o quinoa integrali per aumentare anche il consumo giornaliero di fibre che aiuta pure a dimagrire.

Non fate mai mancare in tavola i legumi come i fagioli, i ceci, i piselli o la soia. Questi alimenti forniscono anche proteine vegetali utili in una alimentazione sana e bilanciata. Per quanto riguarda le verdure è bene preferire quella a foglia verde come gli spinaci e la cicoria.

Anche la frutta deve essere consumata ogni giorno per favorire il benessere di tutto l’organismo, ad esempio l’avocado è ricco di fitosteroli. Gustatela come spuntino salutare e spezzafame a merenda o a metà giornata invece di mangiare merendine e junk food che invece aumentano il colesterolo nel sangue mettendo a rischio la salute del sistema cardiocircolatorio.