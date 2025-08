La settimana dal 4 al 10 agosto 2025 si preannuncia intensa e ricca di colpi di scena per gli appassionati di Beautiful.

Le anticipazioni delle puntate di Beautiful in onda dal 4 al 10 agosto 2025 ci mostrano un Eric Forrester finalmente tornato a casa, pronto a riabbracciare i suoi cari dopo aver rischiato la vita. Emblematica è la scena in cui Eric racconta ai familiari di aver avuto una visione di Stephanie poco prima di sfiorare la morte, un’esperienza che commuove profondamente Ridge, il quale si sente sopraffatto dai sensi di colpa per non aver rispettato le ultime volontà del padre.

In particolare, Eric scopre che, nonostante Ridge possedesse la procura medica, ha dato il via libera a un’operazione rischiosa voluta da Finn e Bridget, impedendogli simbolicamente di raggiungere Stephanie nell’aldilà. Il patriarca Forrester invita così la famiglia a vivere il presente appieno, senza rimpianti o rinunce.

Parallelamente, cresce la tensione tra le sorelle Nozawa, Li e Poppy, che si scontrano duramente nel corso della settimana. Li accusa Poppy e sua figlia Luna di frequentare uomini ricchi solo per interesse personale, gettando ombre sulle loro scelte. Poppy, stanca di essere etichettata come una “cacciatrice d’oro”, ribatte con forza, invitando la sorella a fare i conti con il proprio passato e a smettere di seminare discordia in famiglia. Questo conflitto familiare si intreccia con la storia d’amore tra RJ e Luna, i quali tentano di vivere momenti di intimità nella casa sulla spiaggia di Wyatt, salvo essere scoperti da Bill e Poppy, che si trovano lì con le stesse intenzioni.

Amori complicati e nuove promesse

Le trame settimanali di Beautiful raccontano anche di amori tormentati e rinnovate speranze. Hope sembra aprire il cuore a una nuova possibilità con Thomas, che riceve un bacio passionale da parte sua, acceso da emozioni ancora vive. Nel frattempo, Wyatt annuncia a Bill la sua decisione di lasciare Los Angeles per cercare fortuna altrove, un addio che crea scompiglio tra le famiglie Forrester e Spencer.

Nel frattempo, RJ organizza una serata speciale per Luna, ma la loro notte d’amore viene interrotta dall’intervento inaspettato di Bill e Poppy. La giovane Luna si trova a dover fare i conti con la presenza ingombrante della madre, mentre RJ si trova in una posizione delicata. La situazione si complica ulteriormente quando Li fa il suo ingresso deciso e minaccioso nella vita di Poppy, chiedendole di lasciare Los Angeles e di convincere Luna a interrompere la relazione con RJ, generando ulteriori tensioni familiari.

Alla Forrester Creations, il confronto tra Ridge e il padre Eric si carica di emozioni: Ridge chiede scusa per aver preso decisioni che hanno messo in crisi la famiglia, mentre Eric lo rassicura con un abbraccio affettuoso, invitandolo a essere felice e a vivere con consapevolezza la gestione dell’azienda di famiglia.

La settimana si conclude con un clima carico di suspense e interrogativi. Durante un momento di intimità alla Forrester, Hope confessa a Thomas di non aver dimenticato ciò che hanno condiviso a Roma, baciandolo con passione e riaccendendo una fiamma che sembrava spenta. Nel frattempo, alla casa sulla spiaggia, Poppy e Bill cercano di sottrarsi a una fuga precipitosa per evitare di essere scoperti, ma vengono colti di sorpresa proprio da Luna e RJ, che si trovano lì per il loro appuntamento romantico.

Le tensioni familiari si fanno più intense anche a causa della rivelazione di Luna a RJ: la ragazza confessa di non aver mai conosciuto il padre biologico e di non aver mai sentito il bisogno di una figura paterna, avendo sofferto per la solitudine della madre. Questo racconto suscita in RJ una riflessione profonda, che lo porta ad avanzare un’ipotesi sorprendente: e se Luna fosse in realtà figlia di Bill Spencer? Questo dubbio apre nuovi scenari narrativi che promettono di tenere vivo l’interesse dei telespettatori nelle prossime puntate.

Nel frattempo, Bill e Liam discutono della decisione di Wyatt di abbandonare Los Angeles, con il padre che mostra un certo disappunto per la scelta del figlio, mentre Liam esprime il suo sostegno. La conversazione si sposta anche su Katie, con Bill che sottolinea come non possa più aspettare indefinitamente.