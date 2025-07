Prosegue l’appuntamento quotidiano con Beautiful, la celebre soap opera americana trasmessa su Canale 5 alle 13.40 dal lunedì al sabato.

In questa nuova settimana di programmazione, le trame si concentrano sulle tensioni crescenti tra i protagonisti, in particolare sulle dinamiche complesse tra Hope, Finn, Thomas e Steffy, oltre agli sviluppi sentimentali e professionali all’interno della famiglia Forrester.

Lunedì 28 luglio apre con un confronto acceso tra Hope e Finn, in cui il medico manifesta le sue crescenti preoccupazioni circa la relazione sentimentale di Hope con Thomas. Finn dubita della stabilità emotiva di Thomas e teme che il passato turbolento del cognato possa nuocere alla serenità di Hope, arrivando a mettere in guardia la donna sulla possibile minaccia rappresentata da Thomas, persino per la sua incolumità. A difesa di Thomas si schiera Steffy, che sottolinea i progressi fatti dal fratello e la sua volontà di riscattarsi, scatenando un acceso scontro con Finn. Questo episodio evidenzia le diverse prospettive su come affrontare i trascorsi dolorosi e i rapporti intricati che legano i protagonisti.

La giornata successiva, martedì 29 luglio, vede protagonisti Ridge e Brooke, che discutono con apprensione del legame tra Thomas e Hope. Entrambi riconoscono le difficoltà affrontate da Thomas, ma temono per il futuro di Hope e per le scelte che potrebbe compiere. Nel frattempo, Finn affronta direttamente Thomas, sostenendo che Hope meriti un uomo affidabile, ma Thomas ribatte con fermezza, difendendo la solidità del loro rapporto. Questi dubbi di Finn si intensificano in seguito alle rivelazioni di Xander, che accusa Thomas di essere responsabile della morte di Emma Barber, un’accusa respinta con veemenza da Steffy, la quale difende il fratello e liquida le accuse come una vendetta da parte di Xander, recentemente licenziato dalla Forrester Creations per aver taciuto sulla vera identità della piccola Phoebe, in realtà Beth.

Nuovi sviluppi tra Luna, Zende e la famiglia Forrester

Mercoledì 30 luglio la narrazione si sposta su Luna e sua madre Poppy, che architettano un piano per scoprire dettagli sul passato di Luna con Bill, organizzando una fiera nel weekend che le riporta a collaborare dopo tempo. Luna, innamorata di R.J., spera di coinvolgerlo nell’evento, ma nel frattempo si trova coinvolta in un acceso confronto tra Zende e R.J. sulle loro rispettive capacità e ruoli all’interno della Forrester Creations. La sorpresa arriva quando Luna riceve un invito a cena, che inizialmente attribuisce a R.J., ma che si rivela essere stato mandato proprio da Zende, introducendo così un potenziale nuovo intreccio sentimentale.

Il giorno successivo, giovedì 31 luglio, Thomas si apre con Steffy riguardo alle critiche di Finn e chiede alla sorella di sostenerlo contro quello che definisce un ingiusto ostacolo nella sua relazione con Hope. Thomas ribadisce, in particolare, di non aver alcuna colpa nella tragica morte di Emma Barber, spiegando che si è trattato di un incidente automobilistico. Steffy conferma la sua fiducia nel fratello, assicurandogli di aver chiesto a Finn di lasciar perdere quella storia dolorosa.

Venerdì 1° agosto, Xander torna a far visita a Finn, insistendo sulla pericolosità di Thomas e sulla sua presunta responsabilità nell’incidente mortale di Emma Barber. Xander racconta di aver analizzato i filmati di sicurezza della Forrester, dove si vede chiaramente Thomas inseguire l’auto di Emma la notte dell’incidente. Inoltre, i dati del computer di bordo confermano la presenza di Thomas sulla scena, suggerendo che il suo inseguimento abbia causato la perdita di controllo e la morte di Emma. Queste rivelazioni gettano un’ombra pesante sul passato di Thomas e alimentano i dubbi di Finn, che non vuole però esprimere giudizi affrettati senza prove concrete.

Nel fine settimana, sabato 2 agosto, R.J. fa visita al nonno Eric in ospedale, mentre Zende continua a corteggiare Luna con discrezione. Nel frattempo, le condizioni di Eric migliorano sensibilmente, tanto da far sperare in una dimissione imminente.

Domenica 3 agosto alle 14.00, Thomas si confronta con Hope, rivelandole la verità sul fatale inseguimento a Emma quella notte sulla Mulholland Drive. Thomas racconta che Emma voleva svelare a Hope che sua figlia era viva e che era stata adottata con l’inganno da Steffy. Non riuscendo a fermarla, Thomas la inseguì in auto, e durante la corsa Emma perse il controllo del veicolo e precipitò. Hope, sconvolta dalla rivelazione, si interroga sul motivo per cui Thomas non le abbia confidato prima la sua presenza quella sera.