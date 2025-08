Beautiful, nuovi colpi di scena sono in arrivo, sia tra Thomas e Hope, sia tra Bill e Poppy. Ecco che cosa sta per accadere

Da oltre trent’anni a questa parte, Beautiful è e continua a essere, un punto di riferimento per milioni di telespettatori. A fare presa sul pubblico, ancora oggi, sono gli intrecci sapientemente studiati, che suscitano quella curiosità di sapere come si concluderà un certo arco narrativo.

Nelle ultime puntate della soap, dopo le vicende legate a Eric e alla sua malattia, che lo hanno portato quasi a morire, l’attenzione si è spostata su una coppia, ossia su Thomas, fratello di Steffy Forrester e figlio di Ridge e Taylor, e Hope, figlia di Brooke Logan e Deacon. La relazione tra i due sta diventando più seria, ma il passato turbolento di Thomas è tornato a farsi sentire e questo poiché Xander ha rivelato a Finn che il giovane Forrester potrebbe essere responsabile del decesso di Emma Barber.

Il fratello di Steffy ha sempre negato ogni coinvolgimento, per poi rivelare a Hope di non aver tentato di uccidere Emma, ma che era presente sul luogo in cui era avvenuto l’incidente della donna. Thomas aveva inseguito Emma perché l’intento della donna era parlare con Hope e riferirle che sua figlia era viva e che Steffy l’aveva adottata, con un tranello. Emma correva per non farsi fermare da Thomas, poi, perso il controllo dell’auto, morì. Dopo questa rivelazione, Hope si era sentita perplessa. Ma cosa accadrà nei prossimi episodi?

Beautiful, doppio colpo di scena inaspettato

La soap americana ci ha abituati a tutta una serie di colpi di scena, e anche questa volta, non deluderà.

Beautiful anticipazioni (credit@mediasetinfinity.it)-blitzquotidiano.it

Nelle prossime puntate, infatti, vedremo Bill e Poppy, che si vedono in segreto, fuggire dalla casa sulla spiaggia per non farsi scoprire da RJ e Luna. Tuttavia, le cose non andranno come previsto: i due giovani, giunti nella suddetta casa, saranno in procinto di scambiarsi un bacio, ma lei vedrà la madre dalla finestra. A quel punto, Bill e Poppy entreranno nell’appartamento e diranno che volevano vedere la casa prima che fosse affittata. RJ, che sarebbe il potenziale affittuario, dirà di non aver ancora firmato il contratto.

Intanto, tra Hope e Thomas, dopo un periodo di rapporti complicati, sembrerà tornare il sereno. Tra i due, infatti, scatterà, a sorpresa, un bacio molto appassionato, mentre ricorderanno il periodo in cui sono stati a Roma. Nel frattempo, Bill, parlando con Liam, gli dirà di amare Poppy, mentre tra Eric e Donna, dopo che l’uomo è stato male, il rapporto sarà sempre più saldo.