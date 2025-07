Se l’abbigliamento segue generalmente la moda del momento o si basa sui gusti personali delle persone, ci sono invece prodotti che, per il loro valore e prestigio, rappresentano veri e propri oggetti del desiderio un po’ per chiunque.

Stiamo parlando degli accessori di lusso, come borse firmate, occhiali da sole iconici, cinture, portafogli e gioielli. Questi non solo completano il look, ma elevano lo stile e spesso rappresentano un prezioso investimento nel tempo.

Si tratta, però, di prodotti decisamente costosi, anche dopo diversi anni dalla loro uscita sul mercato. Niente panico, però: è possibile acquistare accessori di alta gamma a prezzi scontati, senza rinunciare all’autenticità o alla qualità.

Da chi acquista durante i saldi stagionali a chi sfrutta le promozioni sulle piattaforme dedicate, come il programma che accumula punti con i coupon Zalando Privè, ecco le strategie più efficaci per comprare il lusso in modo intelligente.

I saldi stagionali

Saper cogliere il momento giusto è fondamentale per chi ama la moda, ma vuole acquistare con intelligenza. Per questo motivo la prima strategia per avere accessori di lusso a prezzo minore rispetto al loro reale valore di mercato è fare shopping durante i saldi stagionali, che cadono generalmente in inverno e in estate.

Questi momenti rappresentano una grande occasione per accedere a sconti sulle collezioni recenti, con ribassi che possono arrivare anche al 70% nelle settimane finali. Il segreto? Muoversi nei primi giorni: quando si tratta di brand di lusso, i pezzi migliori vanno via subito.

Gli eventi speciali

Non esistono solo i saldi stagionali per acquistare accessori di lusso in maniera più vantaggiosa. Tra le occasioni migliori ci sono infatti tutti quegli eventi speciali divenuti ormai ricorrenze fisse globali, come ad esempio il black friday e il cyber monday.

In queste giornate, molte piattaforme e negozi fisici di fascia alta garantiscono sconti selezionati su borse, scarpe, gioielli e accessori firmati, assicurando un risparmio importante per chi sa dove cercare e come muoversi.

Spesso, inoltre, durante questi e altri eventi vengono anche lanciate capsule collection in edizione limitata, nate da collaborazioni tra maison di lusso e designer, artisti o celebrità, che possono essere portate a casa a un prezzo speciale e aumentare poi il loro valore nel tempo.

I codici sconto e i coupon

Anche nel mondo degli accessori di lusso è possibile risparmiare usando codici promozionali (stringhe alfanumeriche che si inseriscono al momento del checkout) e coupon.

Alcuni siti o piattaforme partner offrono infatti grandi vantaggi (sconti percentuali o a valore fisso, spedizione gratuita, regali extra, ecc.) su prime iscrizioni, spedizione gratuita o benefici extra, oppure programmi di fidelizzazione che permettono di accumulare punti facendo acquisti presso gli store aderenti.

Ad esempio, con i coupon Yoox è possibile ottenere sconti immediati sugli acquisti di accessori di lusso. Per ottimizzare il risparmio, è anche molto utile abbinare i codici e i coupon ai programmi di cashback, per ottenere un rimborso in percentuale su ogni acquisto effettuato su determinati store.