Come avere capelli lucidi con metodi economici: tutti i passaggi

Seguite questi semplici consigli su come avere dei capelli lucidi con metodi economici e potrete risparmiare i soldi che spendereste dal parrucchiere.

Riuscire ad avere dei capelli lucidi e splendenti è un gioco da ragazze se si usano questi metodi economici, non solo potrete risparmiare tanti soldi sui trattamenti cosmetici ma avrete anche una chioma sana e bellissima.

Quello che bisogna tenere presente quando si tratta di ottenere capelli belli e lucenti è che bisogna curare l’alimentazione perché è proprio il cibo giusto che dona vitalità al capello, ma anche il giusto modo di trattarli può fare la differenza.

Come avere sempre capelli lucidi e in perfetta salute seguendo i trucchetti economici e i rimedi della nonna

Prima di tutto scegliete uno shampoo delicato che sia adatto al vostro tipo di capello. Infatti detergenti troppo aggressivi possono rovinare le fibre dei capelli facendo comparire doppie punte che li rendono opachi e sfibrati.

Un fattore fondamentale per avere i capelli lucidi è l’acqua che si usa per il risciacquo, se è troppo dura le particelle di calcare che si depositano sulla chioma possono far perdere la lucentezza. Per risolvere il problema potete effettuare l’ultimo risciacquo unendo un cucchiaio di aceto di mele all’acqua. Questo metodo è particolarmente efficace per i capelli crespi.

Usate l’olio extra vergine di oliva che non è solo un ottimo ammorbidente per la chioma ma con la sua azione antiossidante è perfetto per nutrire i capelli. Lo potete usare come un impacco pre shampoo, massaggiatelo sulle lunghezze e le punte, tenete in posa venti minuti e lavate come di consueto usando shampoo e balsamo delicati.

In alternativa potete usare l’olio di argan concentrandovi sulle lunghezze e le punte, ne bastano poche gocce da applicare dopo il lavaggio.

Potete realizzare una maschera di bellezza per capelli all’olio di cocco fai da te. Applicatelo sulla chioma e otterrete dei capelli lucenti davvero invidiabili.

Usate l’acqua fredda o leggermente tiepida invece dell’acqua calda, questo semplice metodo è efficace per non rovinare i capelli. Potete anche lavare i capelli senza shampoo. Asciugateli poi con un phon evitando l’aria calda oppure usando un diffusore. Tamponateli prima con un asciugamano in microfibra che porterà via gran parte dell’umidità.

Per pettinare i capelli usate una spazzola con setole naturali e, come detto prima, seguite un’alimentazione equilibrata, preferendo cibi che contengono la vitamina B7 come tuorli d’uovo, pesce, fegato, noci e semi oleosi. Infine idratatevi bevendo tanto nel corso della giornata.