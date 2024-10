Come calcolare quanto consuma una stufa a pellet: il trucco

Avete in mente di comprare una stufa a pellet ma volete prima calcolare quanto consuma? Ecco il trucco che vi permette di avere il dato che state cercando.

Sapere come calcolare il consumo di una stufa a pellet può essere molto utile per valutare l’eventuale spesa dell’elettrodomestico. La cifra dipende da una serie di fattori che comprende la potenza della stufa e il suo grado di efficienza oltre al tempo durante la quale resta accesa e anche la grandezza della stanza che deve essere riscaldata.

Fatte queste premesse è possibile avere una stime del consumo medio di pellet in una stufa misurato in chilogrammi all’ora (kg/h). Scopriamo i dettagli di seguito.

Come si calcola quanto consuma una stufa a pellet

Le stufe a pellet possono avere potenze che variano da 3 a 15 kW. Ovviamente più alta è la potenza, maggiore sarà il consumo di pellet. Tenete presente che in media una stufa a pellet con una potenza di 8-10 kW consuma circa 1-2 kg di pellet all’ora, a seconda dell’impostazione del termostato e della temperatura ambientale.

L’azienda Cadel, che da oltre sessant’anni progetta e costruisce stufe made in Italy ha reso noto un metodo matematico per capire quanto consuma una stufa a pellet. Il trucco è facile e permette di conoscere la quantità di pellet bruciata in un’ora dal vostro sistema di riscaldamento.

In effetti l’operazione da eseguire è molto semplice. Si parte dal considerare a quanti grammi corrisponde il consumo orario della stufa per poi moltiplicarlo per le ore in cui, in media, il sistema resta acceso. E quindi, se prendiamo ad esempio un elettrodomestico che ha come consumo orario di pellet ogni ora circa 230 gr di biomassa combustibile, per kW di potenza, basta poi moltiplicare il valore della potenza per 230.

Allora ecco che, volendo fare un esempio ancora più specifico, per calcolare ad esempio quanto combustibile consuma in un’ora una stufa a pellet da 12 kW alla massima potenza è necessario eseguire questo semplice calcolo matematico:

Consumo stufa a pellet 12 kW = 12 x 230 = 2760 g = circa 2,8 Kg di pellet/ora. Di conseguenza un modello con potenza di 3kW consumerà più o meno 660 g/h di pellet.

Come consumare di meno

Ovviamente potete anche impostare la stufa a pellet in modo che consumi meno, abbassando la potenza. O regolando un termostato che faccia funzionare al minimo la stufa quando la temperatura è a livello gradevole. In questo modo potrete anche risparmiare sul combustibile che durerà di più. Infine dovete tenere presente anche che la stufa a pellet è a rischio polveri sottili e consuma energia elettrica anche se è un costo nettamente inferiore rispetto a una caldaia a gas.