Come distinguere i sintomi dell’influenza da quelli della variante Xec del Covid

Il Covid-19 ha subito una nuova mutazione, dando vita alla variante Xec, individuata per la prima volta a Berlino. Con il cambio di stagione, l’attenzione è tornata a concentrarsi sulla salute pubblica, poiché aumenta la proliferazione dei virus influenzali. Ogni anno, con l’arrivo dell’autunno, si registra un notevole incremento dei casi di influenza stagionale. Questa situazione è normale, ma il problema principale risiede nella difficoltà di distinguere i sintomi del Covid-19 da quelli dell’influenza. È fondamentale saper riconoscere le differenze per adottare le giuste precauzioni.

Sintomi comuni: influenza e Covid a confronto

I sintomi di Covid-19 e influenza stagionale presentano molte similitudini, rendendo difficile identificare la malattia in fase iniziale. Entrambi i virus possono causare mal di gola, tosse, febbre e dolori muscolari. La gravità dei sintomi può variare da persona a persona e, generalmente, nel corso dei giorni, tendono a diminuire. Tuttavia, ci sono alcune differenze importanti da tenere a mente.

Ad esempio, la diarrea, il vomito e la nausea sono sintomi più comuni nell’influenza stagionale e si manifestano raramente nel caso del Covid-19. Inoltre, una caratteristica distintiva del Covid-19 è la potenziale perdita del gusto e dell’olfatto, un sintomo che non si osserva praticamente mai con l’influenza.

Diagnosi e test

Sebbene le differenze tra i sintomi siano utili per fare delle ipotesi, l’unico modo per avere una diagnosi certa è effettuare un tampone specifico. I test possono essere eseguiti in farmacia oppure si può optare per i kit da fare a casa, disponibili a prezzi contenuti. Questi test sono rapidi e forniscono risultati in pochi minuti. Avere una diagnosi corretta è cruciale, poiché consente al medico di consigliare il trattamento adeguato.

Attenzione alle persone vulnerabili

Nel caso del Covid-19, è possibile che si verifichino complicazioni respiratorie, soprattutto in individui anziani o in persone con patologie preesistenti. Le persone che assumono immunosoppressori o sono in chemioterapia devono prestare particolare attenzione, poiché il loro sistema immunitario è più vulnerabile. In tali situazioni, è fondamentale non rimandare e contattare immediatamente il medico. Esistono terapie che possono ridurre significativamente i rischi associati a infezioni virali.