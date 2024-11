Come far sparire la muffa dalla lavatrice: basta un solo ingrediente

Per far sparire la muffa dalla lavatrice basta un solo ingrediente, se dovete pulire l’elettrodomestico può essere la soluzione definitiva.

La lavatrice si usa spesso in casa e con essa si possono lavare biancheria per la casa e vestiti togliendo sporco e macchie ma anche i cattivi odori dovuti a batteri e muffe. Bisogna però provvedere ad una manutenzione periodica per pulire lo stesso elettrodomestico al cui interno si possono accumulare residui di impurità e detriti.

Se quindi il vostro obiettivo è far sparire la muffa dalla lavatrice ecco che usare i giusti prodotti è molto importante. Potete scegliere tra tanti tipi di detersivi o usare un solo ingrediente. Vediamo di cosa si tratta.

Come eliminare la muffa dalla lavatrice

Prima di tutto occorre chiarire quale parte della lavatrice volete trattare per far sparire la muffa che si è formata. Infatti questo fungo può aggredire diverse parti del vostro elettrodomestico e in base alla posizione lo si andrà a trattare in modo diverso per non comprometterne il funzionamento.

Se quindi volete togliere la muffa dalla vaschetta di carico del detersivo potete usare l’aceto. Come fare? Vi basta versare due bicchieri di aceto di vino bianco in un litro di acqua all’interno di una bacinella.

Smontate con cautela la vaschetta e lasciatela in ammollo in questa soluzione per circa mezz’ora. Dopodiché indossate i guanti e strofinate con una spugna non abrasiva fino a che le macchie saranno eliminate. Risciacquate e asciugate con un panno in microfibra asciutto. Infine rimontate la vaschetta al suo posto.

Fate attenzione però a usare l’aceto in lavatrice per pulire altre componenti. Infatti anche se è considerato come una sorta di tuttofare per la pulizia della casa ed è indicato come utile per igienizzare le superfici di muffa, può essere dannoso per le guarnizioni e per le altri parti in gomma.

L’acido acetico presente nell’aceto bianco neutralizza gli odori e di distruggere i batteri e le spore di muffa ma potete anche usare un ingrediente molto meno corrosivo cioè l’acido citrico. Questo ingrediente è altrettanto efficace e ha di certo molte meno controindicazioni poiché è più delicato con le superfici di gomma.

Sulla muffa potete anche usare la candeggina in schiuma o prodotti specifici in formulazione gel che si lasciano agire tutta la notte, si elimina poi lo sporco con un panno e si fa andare un lavaggio a vuoto per pulire completamente la lavatrice da eventuali residui.