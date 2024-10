Metti aceto nella lavatrice e scopri cosa accade subito: il trucchetto che ti farà svoltare

Se si mette l’aceto nella lavatrice si possono avere dei risultati sorprendenti, ecco come usarlo con un trucchetto geniale a cui non avete ancora pensato.

Usare l’aceto in cucina per la preparazione di piatti marinati o per condire gustose insalate è riduttivo perché si tratta di un prodotto che si rivela molto utile anche in casa, per la pulizia di stoviglie e posate, ad esempio.

Grazie alla sua capacità di neutralizzare le macchie e gli aloni del calcare è un’ottima soluzione per far brillare l’acciaio delle pentole o per togliere quella patina biancastra, che è molto antipatica, dai bordi dei bicchieri in vetro e cristallo. Ma sapete che potete metterlo anche nella lavatrice? Ecco come usare l’aceto nell’elettrodomestico che usate per lavare la biancheria.

Mettere l’aceto nella lavatrice è utile in questi casi, ecco cosa succede

Uno dei rimedi della nonna per la pulizia della casa consiste nell’usare l’aceto, di solito però non è lo stesso prodotto che sta in dispensa e che si utilizza per cucinare, infatti per pulire è indicato l’aceto bianco. La sua efficacia è testata ed è molto più utile di tanti detersivi chimici che sono in vendita e che hanno come finalità quella di pulire la lavatrice dal calcare. Ma bisogna fare attenzione ad usarlo e vi spieghiamo il perché.

L’aceto per pulire la lavatrice va utilizzato con cautela perché, pur essendo un prodotto naturale, è altamente inquinante per l’ambiente. Inoltre l’acido acetico non solo elimina il calcare, sgrassa e toglie i cattivi odori ma ha un’azione molto corrosiva ed è in grado di liberare i metalli come il nichel.

Detto questo è bene sapere che è meglio usarlo solo sporadicamente, quindi un paio di volte all’anno per pulire la lavatrice in profondità e sarebbe meglio evitare di mettere l’aceto in lavatrice insieme al bucato, specialmente se ci sono i capi delicati in questo articolo che vi suggeriamo di leggere.

In alternativa potete usare l’acido citrico che le stesse proprietà ma inquina molto meno ed è meno aggressivo. Ad ogni modo, per sfruttare le proprietà detergenti e disincrostanti dell’aceto procedete così. Preparate una soluzione di 3 litri di acqua e un cucchiaio di aceto. Immergete una spugna, strizzatela e usatela per pulire le guarnizioni, l’oblò e la vaschetta del detersivo.

A questo punto versate un bicchiere di aceto bianco e mezzo bicchiere di bicarbonato di sodio direttamente nel cestello. Azionate l’elettrodomestico a vuoto con un ciclo ad alta temperatura per lavare in profondità la vostra lavatrice. Ora potete occuparvi della pulizia esterna, passate la spugna imbevuta di acqua e aceto e risciacquate con un panno in microfibra inumidito. Infine scoprite come eliminare la puzza di chiuso dalla lavatrice.