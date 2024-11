Come fare ogni giorno almeno 10mila passi

Camminare fa bene alla salute e gli esperti indicano il numero minimo di passi da fare ogni giorno per stare in forma, ma come arrivare ogni giorno ad almeno 10mila passi?

Riscoprire il piacere di camminare in giro per le strade della propria città o avventurarsi lungo strade di campagna in compagnia del proprio cane. O ancora raggiungere un luogo di montagna e percorrere un tratto di sentiero nei boschi. Sono davvero tanti i modi per fare ogni giorno almeno dieci mila passi, un numero che possiamo far corrispondere a circa otto chilometri.

Vi sembrano tanti otto chilometri? Allora per farvi trovare la giusta motivazione e aiutarvi a mantenere saldo il vostro proposito di raggiungere l’obiettivo di diecimila passi ogni giorno vi diamo di seguito alcuni consigli che vi saranno di certo molto utili.

Piccoli trucchi per fare ogni giorno almeno 10mila passi

Fare un’attività fisica qualsiasi ogni giorno è importante per mantenere in salute il corpo e la mente, la camminata può sembrare banale ma aiuta a trovare il benessere ogni giorno senza fare sforzi o chiudersi in palestra. Di fatto è anche uno dei modi più accessibili e facili per dimagrire in modo efficace.

Infatti abbiamo già visto come si fa a dimagrire con la camminata ma muoversi ogni giorno significa anche prevenire le malattie croniche e non solo perdere peso. Sappiamo che praticare esercizio fisico aiuta il benessere del cuore, favorisce il metabolismo e limita i rischi di contrarre il diabete, insomma la salute migliora e ci si sente nettamente meglio.

In più camminare aiuta anche a liberarsi dallo stress, ci si può rilassare, ridurre l’ansia e mantenere la mente libera da pensieri ricorrenti. Diciamo che quando si cammina si può dedicare quel tempo alla contemplazione delle cose che stanno intorno e alla meditazione, per sentirsi più leggeri e ricaricare le batterie. Anche perché il corpo rilascia endorfine che aiutano a sentirsi più felici.

Basta un po’ di costanza

Allora riuscire a fare almeno diecimila passi ogni giorno è un traguardo che tutti possono raggiungere. Come abbiamo detto, basta avere una meta, che sia in città o nella natura, cambiare spesso percorso per scoprire sempre cose nuove e prendere l’impegno con sé stessi in modo tale da essere costanti.

Nei casi in cui non si possa uscire si può sempre ricorrere al tapis roulant, magari mettendo una bella musica di sottofondo per rendere meno noiosa la passeggiata in casa e contare i passi da fare per dimagrire.

Un trucco per fare 10mila passi al giorno è anche camminare quando si fanno le faccende domestiche. Due giri in più intorno al tavolo anche se non è necessario possono giovare. Poi per aiutarsi a trovare la motivazione, e soprattutto controllare i vostri progressi, potete comprare un contapassi in modo tale da tenere monitorato l’impegno quotidiano.