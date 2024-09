Quanti passi fare al giorno per dimagrire: il numero esatto

Siete tutti presi dalla smania di dimagrire che volete sapere quanti passi fare al giorno, il numero esatto per ottenere dei risultati visibili. Ecco cosa bisogna sapere.

Può sembrare assurdo ma non lo è affatto, anche semplicemente camminare permette di dimagrire. Sì, perché è pur sempre da considerare come un’attività fisica che implica un dispendio di energia e dunque consente al nostro organismo di consumare, cioè bruciare le calorie introdotte con l’alimentazione.

Inoltre camminare è un tipo di movimento salutare per il corpo perché stimola la circolazione ed è semplice, non bisogna seguire sessioni di allenamento in palestra, basta di fatto indossare un paio di calzature comode e andarsene un po’ in giro per la città o per i parchi, per stare più a contatto con la natura, nei limiti del possibile se ci si trova in città.

Ma quanti passi fare al giorno per dimagrire, lo scopriamo di seguito.

Ecco quanto bisogna camminare e quanti passi fare al giorno per perdere peso e dimagrire

Fare un passo dopo l’altro e camminare durante la giornata consente di bruciare calorie e anche di dimagrire, purché sia un’attività praticata con costanza e ogni giorno per un sufficiente periodo di tempo.

In caso di pioggia o di tempo avverso è possibile anche svolgere questo tipo di attività al chiuso, ad esempio camminando sul tapis roulant. Se non si possiede questo attrezzo non si deve disperare, è possibile svolgere degli esercizi che simulano la camminata e che hanno un effetto benefico su tutto il corpo.

Ad esempio si può camminare nella stanza avanti e indietro facendo pochi passi e sollevando in alto le ginocchia, si possono fare dei piccoli salti laterali verso destra e verso sinistra per simulare la camminata e bruciare calorie.

Anche aggiungere degli squat può aiutare in tal senso e potrete tonificare addome, gambe e glutei pur rimanendo in casa. Un altro esercizio casalingo utile e girare intorno ad una sedia, prima da un lato e poi dall’altro, aumentando la velocità in modo da fare una decina di giri in ogni verso.

Ovviamente, avendo come obiettivo il dimagrimento, oltre a camminare ogni giorno bisogna anche seguire un tipo di alimentazione adeguata. Che sia ipocalorica ma comunque completa di tutti i macronutrienti, le vitamine e i sali minerali che sono necessari al corpo per funzionare al meglio.

Va detto che alla domanda che interroga su quanti passi al giorno sono necessari per dimagrire la risposta è abbastanza complessa. Non può valere una cifra che sia valida in assoluto per tutti, perché dipende da diversi fattori e anche dalla propria condizione di partenza.

Tuttavia gli esperti indicano in almeno 8000 passi quelli necessari per “smuovere” il metabolismo. Se si riesce a fare 10.000 passi e arrivare a 15.000 è ancora meglio. Anche il ritmo è importante. Una camminata veloce ha di sicuro più effetti benefici rispetto a una passeggiata lenta se si ha come scopo quello di dimagrire.