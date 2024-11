Come fare per non avere i vestiti stropicciati dopo la lavatrice

Ecco cosa bisogna fare per evitare di ritrovarsi tutti i vestiti stropicciati dopo averli lavati nella lavatrice.

Per evitare di dover passare ore e ore a stirare i vestiti è una buona idea prevenire il problema dei vestiti con le grinze e le pieghe già dal lavaggio. Quindi ci sono diverse cose che potete fare in modo da ottenere un bucato meno stropicciato possibile.

Di seguito scoprirete tutti i trucchi da mettere in atto per evitare le odiose pieghe che si formano sugli capi di abbigliamento.

Come riuscire a non far stropicciare i vestiti in lavatrice

Lavare a mano è il primo consiglio che possiamo dare ma sappiamo che spesso non si ha né il tempo e né la voglia per farlo. Un ulteriore disagio è dato non solo dalla fatica di stare lì a strofinare le magliette e le camicie o i pantaloni, ma anche dal fatto che poi, non strizzando i panni, questi sgocciolano copiosamente e possono creare dei problemi una volta stesi. Allora bisogna trovare altre soluzioni.

Prima di tutto selezionate un ciclo di lavaggio consono al tipo di abbigliamento. Per i capi delicati evitate di far andare la centrifuga al massimo dei giri. Se potete selezionate massimo 600 giri e i vostri vestiti avranno sicuramente meno pieghe. Anche la temperatura di lavaggio può incidere sulla loro formazione. Se non è necessario disinfettare i capi tenetevi bassi, 30 o 40 gradi possono andare bene.

Nel momento in cui caricate il cestello fate attenzione a non eccedere. È vero che occorre riempire il cestello quanto più possibile per evitare gli sprechi ma fate in modo che ci sia un po’ di spazio affinché i capi possano distendersi e lavarsi in modo adeguato senza raggrinzirsi troppo.

Anche la scelta dei vestiti da lavare insieme è importante. Fate dei lavaggi separati di capi pesanti e capi leggeri, noterete di sicuro la differenza quando li estrarrete dalla lavatrice.

Usate una quantità di detersivo adeguato in base alla durezza dell’acqua, non bisogna metterne troppo o troppo poco, seguite le istruzioni di uso del detersivo leggendo bene l’etichetta. Usate l’ammorbidente nella quantità indicata, aiuterà a ridurre la formazione di pieghe.

Un altro fattore importante per evitare di avere vestiti stropicciati è la permanenza nel cestello dopo la fine del lavaggio. Bisogna togliere subito i panni dalla lavatrice in modo che possano essere stesi immediatamente, in questo modo eviterete le brutte pieghe.

Stendete le magliette e le camicie sulle grucce, in questo modo si asciugheranno più facilmente e il tessuto si stenderà in modo naturale, così poi potrete stirare con facilità in 5 minuti senza fare alcuno sforzo.