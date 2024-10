Come stirare una camicia in 5 minuti: il tutorial che ti svolterà la vita

Sarà capitato a tutti coloro che ne indossano una, prima o poi, di dover stirare una camicia e non sapere da dove cominciare, ma con questo tutorial anche chi non l’ha mai fatto imparerà con molta semplicità come riuscire in questa impresa!

Tra le faccende di casa da svolgere ogni giorno ce ne sono alcune che si praticano con piacere mentre altre possono essere davvero molto noiose. Nonostante questo si debbono ugualmente fare, la prima di tutte è, per molti, stirare il bucato e in particolar modo le camicie.

Stirare una camicia può sembrare un’operazione complicata, ma seguendo alcuni passaggi e tecniche potete ottenere ottimi risultati. Di seguito andiamo a scoprire come fare per usare il ferro da stiro alla perfezione e ottenere una camicia stirata bella come quella che vi consegnano di solito in tintoria…

Guida passo dopo passo su come stirare una camicia, con il tutorial sarà facilissimo

Prima di tutto provvedete a tenere davanti a voi tutta l’attrezzatura necessaria, cioè un ferro da stiro ben pulito e funzionante, la tavola da stiro, l’acqua priva di calcare, uno spray per tenere la piega (ma questo è opzionale) e un panno di cotone in caso di tessuto delicato o di colore scuro, per evitare di rovinare il capo o l’effetto lucido.

A questo punto si può procedere. Anzi, partiamo da un piccolo consiglio, quando estraete la camicia dalla lavatrice appendetela a una gruccia in modo che si asciughi senza pieghe, stirare sarà molto più semplice.

Impostate il ferro da stiro alla temperatura appropriata per il tipo di tessuto della camicia (cotone, poliestere, ecc.) che deve essere pulita, ovviamente.

Iniziate dal colletto, è la parte da stirare per prima. Accompagnate il ferro da stiro iniziando dalla parte interna e poi passando all’esterno. Assicurati di stirare bene le punte.

Procedete infilando la camicia sulla punta della tavola da stiro per passare il ferro sulla parte della camicia che corrisponde alla spalla e avambraccio. Aiutatevi con l’altra mano per stendere le piccole pieghe mentre passate la punta del ferro.

A questo punto posiziona la manica sulla tavola e stirate il polsino, poi procedi fino al gomito avendo cura che la cucitura del sottomanica sia poggiata alla tavola, fate lo stesso dall’altro lato.

Poggiate ora sulla tavola la camicia sul davanti, dove ci sono le asole, stendetela con la mano libera e passate il ferro sulla parte del tessuto con le asole. Procedete poi sul resto del tessuto, che deve essere sempre ben steso, girando mano a mano la camicia. Seguite la direzione della trama o dell’ordito per un risultato perfetto. Ricordatevi di scendere fino al bordo. Arrivati alla parte con l’abbottonatura dovete far passare il ferro da stiro tra i bottoni, andando avanti e indietro.

Stirare la camicia in 5 minuti è davvero un gioco da ragazzi, appendetela su una gruccia e riponetela in armadio.