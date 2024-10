Come ingrandire gli occhi con il trucco: i passaggi semplici e veloci

Per dare allo sguardo più fascino è possibile ingrandire gli occhi con il trucco, vediamo di seguito come fare e i prodotti più adatti.

Un buon make up che vada a ingrandire gli occhi deve essere scelto in base al colore dell’iride. Evidentemente gli occhi chiari andranno truccati con metodi e prodotti diversi rispetto agli occhi scuri.

Di seguito facciamo una breve panoramica che vi permetterà di capire come dare più profondità allo sguardo e ottenere un risultato perfetto per essere splendide.

Come ingrandire gli occhi con il trucco

Gli strumenti e i prodotti per ingrandire gli occhi con il trucco sono uguali per tutti i colori dell’iride, semmai sono le nuances a cambiare. Quindi tenete a vostra disposizione un set di pennelli, un curler per ciglia, un mascara, un eyeliner, ombretti e matite kajal. Ovviamente anche definire bene le sopracciglia è importante.

Andiamo poi a vedere un esempio di come ingrandire gli occhi marroni. Un semplice modo consiste nel tratteggiare un segno con la matita kajal bianca, o comunque chiara, sulla linea della palpebra inferiore in modo da illuminare l’occhio e farlo sembrare più grande.

Usate ombretti in tonalità chiare, come beige, pesca o champagne, sulla palpebra mobile nell’angolo interno dell’occhio e sotto l’arcata sopraccigliare. Proseguite con l’applicazione di un ombretto sfumato verso l’alto sulla palpebra mobile scegliendo colori caldi.

Nella piega dell’occhio usate colori scuri sfumando verso l’esterno. L’eyeliner color marrone o nero va applicato solo sulla parte esterna per chiudere l’occhio. Mentre il tocco finale è il mascara sulla parte esterna delle ciglia.

Chi ha gli occhi azzurri deve prediligere colori come l’argento, il blu o il grigio. Si può applicare un ombretto chiaro nell’angolo interno dell’occhio e sotto le sopracciglia per poi sfumare una tonalità più scura nella piega dell’occhio. In questo modo si va a creare profondità.

L’eyeliner può andar bene di colore grigio scuro mentre sulla linea della palpebra inferiore andrà bene una matita kajal chiara. Infine il mascara volumizzante si applica su ciglia inferiori e superiori.

Infine per ingrandire occhi verdi con il trucco si possono usare colori a contrasto come il malva, il rosa o il viola. Anche in questo caso l’ombretto chiaro va applicato nell’angolo interno dell’occhio e sotto le sopracciglia per poi sfumare l’ombretto più scuro verso l’esterno.

E se notate i primi segni di invecchiamento sulla pelle, per fare la differenza dopo aver ingrandito gli occhi con il trucco date anche uno sguardo a qual è il trucco che ringiovanisce di dieci anni.