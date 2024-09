Il trucco che ringiovanisce di 10 anni: cosa usare e come

Apparire splendide è possibile, usando un trucco che ringiovanisce di 10 anni: ecco quali prodotti usare e soprattutto come.

Per realizzare un make up efficace per contrastare i segni del tempo basta scegliere i prodotti giusti che possano andare ad alleviare la gravità delle rughe presenti sul viso.

Con dei piccoli accorgimenti tutti possono migliorare il proprio aspetto senza interventi radicali anti age, per questo vogliamo svelarvi come realizzare un trucco che ringiovanisce in pochi step.

Quali prodotti usare e come per realizzare un trucco che ringiovanisce

Uno dei trucchi di makeup più efficaci per ringiovanire l’aspetto del viso con la conseguenza di guadagnare almeno dieci anni è l’uso dell’illuminante, insieme a correttore e fondotinta sarà l’elemento fondamentale per dare una nuova luce al volto.

Vediamo allora, passo dopo passo, come ottenere un effetto luminoso per un viso più giovane e fresco.

Prima di tutto occorre preparare la pelle. Inizia con una buona idratazione scegliendo una crema idratante leggera per rendere la pelle del viso morbida e levigata.

Subito dopo potete applicare un primer illuminante per creare una base luminosa. Come dice la parola stessa, il primer prepara la pelle e crea la base perfetta per i prodotti make-up che andranno applicati successivamente. Questo aiuterà a uniformare il tono della pelle e a far splendere il trucco successivo.

Optate per un fondotinta leggero e idratante. Evitate i fondotinta opachi che possono evidenziare le rughe e le linee sottili.

Usate un correttore idratante per camuffare le occhiaie e i segni di affaticamento. Applicate il correttore nella zona delle occhiaie e negli angoli interni degli occhi: utilizza un pennello o le dita per sfumare bene.

Applicate l’illuminante in polvere o cremoso sugli zigomi, sotto il sopracciglio, sull’arcata del naso per ottenere un aspetto radioso.

Scegliete un blush cremoso nei toni pesca o rosa, che danno un aspetto fresco e naturale. Applica con le dita sugli zigomi e sfumate verso le tempie.

Le sopracciglia ben definite possono fare una grande differenza nel ringiovanire l’aspetto. Pettinatele e riempitele con una matita o un gel per sopracciglia, mantenendo un look naturale.

Intensificare lo sguardo con un tratto di matita kajal, eyeshadow, eyeliner, usate degli ombretti luminosi o satinati nelle tonalità neutre evitando colori troppo scuri che possono appesantire e invecchiare.

Infine non dimenticate un buon mascara volumizzante e curling adatto per aprire lo sguardo e renderlo magnetico. E terminate con un gloss leggero o un rossetto dalle tonalità naturali o soft, scoprendo anche la nuova tendenza make up labbra.