Come profumare gli armadi: idee e consigli utili ed economici

Copiate tutte queste idee fai da te per profumare gli armadi in modo naturale ed economico, spenderete poco e avrete un risultato perfetto.

Se non avete un guardaroba a giorno ma siete soliti riporre negli armadi i vostri abiti e la biancheria vi sarete di certo resi conto, a un certo punto, che i tessuti si impregnano di un odore di chiuso assai sgradevole. Per fortuna esistono tanti modi per risolvere questo problema, basta profumare gli armadi.

Per deodorare l’ambiente chiuso dell’armadio in modo che i vestiti siano sempre profumati potete affidarvi ai prodotti chimici che trovate in vendita, ce ne sono di tante essenze diverse, sono comodi ma hanno un piccolo dettaglio negativo, cioè sono molto costosi. Ma potete realizzare anche dei profumatori fai da te seguendo i nostri semplici consigli.

Come profumare gli armadi per non far puzzare i vestiti

Partiamo da una piccolissima premessa, se l’odore che sentite provenire dall’armadio è di muffa e avete già visto che ci sono dei vestiti che sono stati contaminati dalle spore, allora dovete immediatamente svuotare l’armadio, lavarlo con un disinfettante fungicida e lavare anche tutta la biancheria presente.

Solo dopo questi passaggi preliminari potete seguire questi metodi fai da te per profumare gli armadi. Ovviamente seguite anche i rimedi economici per togliere l’umidità dalla stanza in modo che la muffa non si ripresenti più.

Per profumare gli armadi, ma anche i cassetti, potete realizzare diversi accessori fai da te. Vediamo di seguito qualche esempio:

Bicarbonato e oli essenziali . Mettete 4 cucchiai di polvere in una ciotola aggiungendo qualche goccia del vostro olio essenziale preferito.

. Mettete 4 cucchiai di polvere in una ciotola aggiungendo qualche goccia del vostro olio essenziale preferito. Saponette profumate . Facilissimo metodo, sistemate una saponetta profumata sul fondo dell’armadio per dare subito un senso di freschezza.

. Facilissimo metodo, sistemate una saponetta profumata sul fondo dell’armadio per dare subito un senso di freschezza. Cotone e Colonia . Fate cadere delle gocce di Colonia su un batuffolo di cotone, poggiate questo su un piattino e posizionate su un ripiano dell’armadio.

. Fate cadere delle gocce di Colonia su un batuffolo di cotone, poggiate questo su un piattino e posizionate su un ripiano dell’armadio. Bustine da tè . Riciclatele dopo esservi preparati l’infuso, unendo delle gocce di olio essenziale sono perfette. Non mettetele a contatto con i tessuti.

. Riciclatele dopo esservi preparati l’infuso, unendo delle gocce di olio essenziale sono perfette. Non mettetele a contatto con i tessuti. Pot Pourri fai da te . Foglie secche, petali di fiori ed erbe possono profumare in modo naturale l’armadio. Potete amplificare l’effetto aggiungendo qualche goccia di olio essenziale ponendo tutto in sacchettini di stoffa.

. Foglie secche, petali di fiori ed erbe possono profumare in modo naturale l’armadio. Potete amplificare l’effetto aggiungendo qualche goccia di olio essenziale ponendo tutto in sacchettini di stoffa. Sale grosso e ammorbidente. In una ciotola potete mescolare quattro cucchiai di sale grosso e un tappo di ammorbidente, mescolate e posizionate in un luogo dell’armadio dove siete sicuri che non c’è rischio di ribaltamento.

Avete visto quanti metodi ci sono per profumare gli armadi in modo naturale ed economico? Scegliete il vostro preferito!