Come profumare l’armadio con l’ingrediente segreto

Con un solo ingrediente segreto potete profumare l’armadio in maniera naturale ed economica, risparmiare tanti soldi. Ecco come fare.

Aprire le ante dell’armadio ed essere investiti da un gradevole profumo è molto piacevole e per farlo di solito si ricorre a prodotti industriali che, oltre a costare un bel po’ di quattrini, sono anche pieni di sostanze chimiche. Le alternative naturali ci sono e sono anche molto più economiche.

Non ci avete mai pensato ma esistono degli ingredienti semplici e naturali che possono servire allo scopo di rilasciare un buon profumo sia all’interno degli armadi di casa sia nei cassetti della biancheria. Scopriamo di seguito di cosa si tratta.

Qual è l’ingrediente naturale da usare per profumare l’armadio

Il bucato appena lavato e asciugato correttamente ha un buon profumo di pulito che purtroppo è destinato a svanire molto in fretta, a meno che non si usino dei profumi per la biancheria da aggiungere nel cestello della lavatrice durante il ciclo di lavaggio. Per fare in modo che i vestiti o gli asciugamani abbiano un buon odore anche dopo essere stati riposti nell’armadio si possono usare degli ingredienti del tutto naturali ed economici.

Per profumare l’armadio la soluzione ideale è usare delle palline di legno imbevute di olio essenziale. Queste sostanze, che si possono comprare in qualsiasi erboristeria, farmacia o negozi specializzati in home decor e accessori per la casa sono davvero comodissimi e rappresentano la soluzione ideale per dare agli ambienti chiusi come gli armadi e i cassetti un buon profumo di pulito. Ma quali usare?

Potete scegliere le essenze che vi piacciono di più, ce ne sono per tutti i gusti, da quelle floreali a quelle fruttate, da quelle speziate a quelle legnose. Alcune sono perfette anche per allontanare gli insetti come le tarme, ecco quelle che vi suggeriamo di provare:

Lavanda. Ha proprietà calmanti ed è un vero toccasana per il mal di testa.

Menta. Il suo profumo fresco ha proprietà energizzanti.

Limone, arancia o cedro. Gli aromi agrumati sono deliziosi da usare soprattutto negli armadi in cucina.

Eucalipto. Il suo aroma balsamico e persistente è molto piacevole.

Oltre alle palline di legno potete far cadere delle gocce di olio essenziale anche su una manciata di riso da porre in una ciotolina o nel classico pot pourri di foglie e fiori secchi da sistemare all’interno di un sacchetto di stoffa. Anche le bustine di tè possono rappresentare un’ottima alternativa. Con questo metodo green potrete profumare il vostro armadio a lungo senza spendere una fortuna. E per eliminare i cattivi odori dal cesto della biancheria sporca seguite questo trucco.