Se il cesto della biancheria emana dei cattivi odori è arrivato il momento di affrontare il problema per risolverlo una volta per tutte. Ecco come eliminare i cattivi odori dal cesto della biancheria con metodi naturali.

Può capitare che il cesto della biancheria emani cattivo odore perché i panni sporchi non profumano certo di violetta e fiori di campo. Quindi se state cercando una soluzione a questo piccolo problema, che può essere molto sgradevole a dire la verità, vediamo di seguito alcuni metodi per togliere la puzza dal contenitore dove accumulate il bucato da lavare.

Sono metodi naturali li possiamo definire come dei vecchi rimedi della nonna che sono molto utili però, E soprattutto sono anche economici, per cui sono adatti a tutti, sono facili da replicare e vi permetteranno di profumare il cesto della biancheria sporca in poche mosse.

Come eliminare i cattivi odori dal cesto della biancheria

Prima di tutto dobbiamo fare una premessa: se il cesto della biancheria sporca ha cattivo odore è del tutto normale perché la biancheria piena di batteri non può certo profumare e quindi la prima cosa da fare è caricare la lavatrice per lavare subito il bucato.

Dopo che avrete fatto andare la lavatrice con un lavaggio adeguato per la biancheria che dovete sanificare potete dedicarvi alla pulizia del cesto. Non rimandate oltre, anche perché il naso tende ad assuefarsi agli odori, e la vostra casa potrebbe puzzare anche se non ve ne accorgete. Di certo i vostri ospiti lo noteranno quando verranno a farvi visita.

Per pulire il cesto vi basta usare uno spray detergente antibatterico a base di candeggina. in commercio se ne trovano di tante tipologie, anche con profumazioni gradevoli che lasciano un senso di pulito dopo aver lavato le superfici. Anche sapere come togliere la puzza dalla lavatrice può esservi utile.

La candeggina è molto efficace nel togliere gli odori essere di sicuri che il vostro cesto della biancheria sporca sarà perfettamente igienizzato e pulito. Potete anche creare una miscela con acqua, tea tree e olio essenziale di pompelmo.

La soluzione per profumare il cesto

A questo punto potete realizzare un piccolo profumatore fai da te inserendo all’interno di una bustina di stoffa del riso su cui avrete aggiunto qualche goccia di olio essenziale scegliendo tra le profumazioni che preferite di più.

Se trovate difficile il reperimento di una bustina di stoffa potete usare un semplice tovagliolo ponendolo il riso in mezzo per poi avvolgere i lembi e chiuderli con un nastro o un pezzetto di spago di corda. In questo modo il riso tenderà ad assorbire l’umidità residuo che si trova sulla biancheria e l’olio essenziale contribuirà a profumare il cesto della biancheria sporca.