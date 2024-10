Come pulire le tende con questi rimedi naturali in pochissimo tempo

Ecco come pulire le tende sporche, grigie e maleodoranti usando dei rimedi naturali, in pochissimo tempo otterrete il risultato voluto.

In genere le tende si lavano in lavatrice, scegliendo un programma apposito in base al tipo di colore e di materiale di cui sono composte. Di sicuro è il metodo più facile e veloce per non fare alcuna fatica. Si caricano le tende nel cestello dell’elettrodomestico, si aggiunge il detersivo e magari un po’ di ammorbidente e si avvia il ciclo di lavaggio.

Tuttavia qualcuno di voi potrebbe voler sapere come pulire le tende con i rimedi naturali perché, ad esempio, il tessuto si è ingrigito a forza di lavaggi e volete ridonare l’antico splendore ai vostri complementi di arredo. Allora andiamo a vedere di seguito come fare.

Come usare i rimedi naturali per pulire le tende

Per far tornare di nuovo bianche le tende diventate grigie e opache oppure sporche di polvere o dei fumi di sigaretta o del nero prodotto dai termosifoni potete usare dei prodotti naturali facilmente reperibili. Con questi consigli potrete ridare il candore ai tessuti e saranno bellissimi come quando li avete comprati.

Primo step: eliminate la polvere

Prima di tutto scuotete le vostre tende per eliminare la polvere che si è depositata nel corso del tempo, eventualmente per fare prima potete anche usare un aspirapolvere con una spazzola con le setole adatte. Passatela più volte fino a eliminare ogni granello.

Secondo step: il prelavaggio

Poi prendete del bicarbonato di sodio – ne bastano un paio di cucchiai – e del sapone di Marsiglia liquido, quindi versate entrambi in una grande bacinella piena di acqua molto calda. Lasciate in ammollo le vostre tende per un paio di ore, anche tre, mescolando di tanto in tanto.

Terzo step: il lavaggio

Dopo aver atteso per il tempo dell’ammollo potete lavare le tende o a mano, ma farete fatica e quindi non ve lo consigliamo, o in lavatrice. Il pretrattamento con il sapone di Marsiglia e il bicarbonato di sodio farà risplendere di nuovo il bianco del tessuto, e potrete dire finalmente addio alle tende grigie! Non solo, si tratta di un modo molto efficace anche per eliminare gli odori che spariranno come per incanto.

Quarto step l’asciugatura

Vi suggeriamo di far andare la lavatrice con la centrifuga finale leggera in modo tale che non restino troppe pieghe. Inoltre se non avete le corde all’esterno su cui appendere le tende per asciugarle in verticale e non avete nemmeno l’asciugatrice potete appenderle direttamente sul bastone o sui ganci così da farle asciugare direttamente nella loro sede.