Se hai qualche dubbio in tal senso, sappi che c’è un modo per scoprirlo. Esistono professionisti del settore che possono aiutarti.

Molte persone raccontano di aver avuto a che fare con coinquilini non desiderati. Non si riferiscono a soggetti in carne ed ossa ma ad entità sconosciute che fanno sentire “prepotentemente la propria presenza.”

Con l’avvento dei social poi, le testimonianze sono aumentate a dismisura. Ci sono persone che organizzano delle dirette mentre documentano “fenomeni paranormali” attraverso strumenti che non tutti conoscono.

Avere il sospetto che la propria casa sia infestata dai fantasmi può certamente far rabbrividire, ma allo stesso tempo genera un senso di adrenalina, poiché è difficile comprendere cosa stia accadendo e soprattutto il motivo. Tuttavia, trattandosi solo di sospetti, è meglio indagare a fondo. Come? Contattando un esperto cacciatore di fantasmi.

I passaggi da fare per scoprire se hai i fantasmi in casa

Conosciamo i Ghostbusters grazie ai cartoni animati, ai fumetti e ai film che li hanno resi famosi. Non tutti sanno che nella vita reale esistono persone che fanno davvero questo mestiere. Un lavoro insolito ma che ha un suo perchè.

Acquistare una casa nuova è sempre emozionante, ma cosa fare se, esplorando ogni angolo, inizi a sospettare che non sei il solo abitante? Se pensi che la tua casa possa essere infestata, Lou Bernard, cacciatore di fantasmi esperto e storico della contea di Clinton, ha alcuni suggerimenti per affrontare la situazione con calma e curiosità.

“Quando indaghiamo su una casa, iniziamo con una ricerca approfondita dei documenti di proprietà,” ha raccontato Bernard in un’intervista. E’ una prassi efficace perchè solo così si può conoscere chi potrebbe essere legato all’immobile. Soprattutto quando si acquista o si va a vivere in un vecchio edificio e soprattutto in luoghi legati ad eventi storici.

Contrariamente a quanto si vede nei film, i cacciatori di fantasmi professionisti non si presentano con zaini protonici e croci fiammeggianti. “Siamo investigatori, non sterminatori,” chiarisce Bernard. Il team utilizza telecamere, registratori digitali e dispositivi che misurano i campi elettromagnetici, oltre a termometri laser per identificare variazioni di temperatura. Durante l’indagine, i professionisti monitorano attentamente gli strumenti alla ricerca di anomalie.

Può capitare però che le voci misteriose si rivelano alla fine semplicemente dei tubi allentati e Lou Bernard sottolinea che la sincerità in questo lavoro è fondamentale perchè ne va della propria rispettabilità e soprattutto aiuta a rassicurare i proprietari oltre che mantiene l’integrità dell’investigazione.

Per molti, scoprire che la propria casa ha una storia (con o senza fantasmi) non è motivo di paura, ma di meraviglia. Comprendere l’origine di strane sensazioni o rumori permette di guardare con nuovi occhi l’ambiente domestico, trasformando il timore in una connessione unica con il passato.