Negli ultimi decenni l’estate italiana ha subito una trasformazione profonda. Non si tratta solo di temperature più alte, ma di un vero cambio di configurazione atmosferica. Il protagonista non è più l’anticiclone delle Azzorre, che per anni ha garantito un caldo moderato e più sopportabile, ma quello africano.

Questo nuovo assetto porta aria molto più calda e umida dal Sahara verso il Mediterraneo, rendendo le estati più lunghe, stabili e opprimenti. Non è un fenomeno episodico: già dalla fine degli anni ’90 e dai primi anni 2000, la presenza dell’anticiclone africano è diventata sempre più frequente e persistente.

Se nel 2003 si parlava di un’anomalia estrema, oggi il contesto è cambiato. Le estati recenti rientrano tra le più calde mai registrate e la “nuova normalità” rende più probabile il superamento dei record del passato.

Che fine ha fatto l’estate “tradizionale”

Per decenni l’estate italiana è stata caratterizzata da condizioni più equilibrate, grazie all’alta pressione delle Azzorre. Questo significava temperature sì elevate, ma generalmente moderate, con aria più secca, ventilazione presente e temporali pomeridiani che spezzavano il caldo.

I picchi oltre i 30°C erano limitati ai giorni più intensi e le notti risultavano più fresche e vivibili. Oggi questo scenario è sempre più raro. Negli ultimi 20-30 anni, infatti, l’anticiclone delle Azzorre tende a rimanere sull’Atlantico o a spingersi verso il Nord Europa, lasciando spazio all’alta pressione subtropicale africana. Quando l’anticiclone atlantico riesce ancora a raggiungere l’Italia, porta condizioni più gradevoli, ma si tratta ormai di brevi parentesi.

Il ruolo del riscaldamento globale

Alla base di questo cambiamento c’è il Riscaldamento globale, che sta modificando la circolazione atmosferica su scala planetaria. L’aumento delle temperature medie contribuisce a espandere verso nord le celle subtropicali, come la Cella di Hadley, e a rallentare la corrente a getto polare. Questo rallentamento rende il flusso atmosferico più ondulato e meno dinamico.

Il risultato è la formazione di blocchi atmosferici: situazioni in cui un anticiclone resta fermo per giorni o settimane sulla stessa area. In questo contesto, l’anticiclone africano può stabilizzarsi sull’Italia per lunghi periodi, intensificando il caldo.

A peggiorare la situazione contribuiscono anche il riscaldamento del Mediterraneo e la desertificazione del Nord Africa, che rendono le masse d’aria ancora più roventi quando raggiungono l’Europa.

Gli effetti: caldo estremo e notti tropicali

Il dominio dell’anticiclone africano ha conseguenze concrete sulla vita quotidiana. Le ondate di calore diventano più lunghe e intense, con temperature che superano sempre più spesso i 35-40°C, soprattutto nelle pianure e nelle città.

Uno degli effetti più evidenti è l’aumento delle cosiddette “notti tropicali”, quando le temperature minime non scendono sotto i 20°C. In molte città italiane, queste notti sono ormai decine ogni estate.

Nei grandi centri urbani come Milano, Roma, Torino e Bologna si accentua inoltre il fenomeno dell’isola di calore urbana: cemento e asfalto accumulano energia durante il giorno e la rilasciano lentamente di notte.

Questo porta a differenze anche di 3-5°C rispetto alle aree rurali e a minime notturne che possono restare sopra i 25°C, rendendo difficile il riposo e aumentando lo stress fisico.

Impatti su ambiente, economia e salute

Le conseguenze non si limitano al disagio quotidiano. Il caldo estremo e persistente incide su diversi ambiti. Le siccità diventano più frequenti e durature, mettendo in difficoltà agricoltura, risorse idriche ed energia idroelettrica.

Quando l’anticiclone cede, il contrasto con aria più fresca può generare eventi violenti come temporali intensi, grandinate e alluvioni lampo.

Anche gli ecosistemi soffrono: aumentano gli incendi boschivi e molte colture, come mais e vite, risentono dello stress termico e della carenza d’acqua.

Sul fronte sanitario, le ondate di calore comportano un aumento dei rischi, soprattutto per anziani e soggetti fragili: disidratazione, colpi di calore e complicazioni cardiache o respiratorie sono più frequenti. Le notti tropicali, in particolare, riducono la capacità di recupero dell’organismo.

Per questo istituzioni come il Ministero della Salute e la Protezione Civile hanno attivato sistemi di allerta caldo e raccomandazioni preventive. In prospettiva, però, queste misure potrebbero diventare parte della normalità, in un’estate italiana sempre più segnata dal dominio dell’anticiclone africano.