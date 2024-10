Può essere utile conoscere i metodi più adeguati per togliere le macchie di pennarello dal muro, potete farli ritornare come nuovi.

Avete dei bambini in casa che si sono divertiti a colorare le pareti e ora state cercando dei suggerimenti su come togliere le macchie di pennarello dal muro? Sappiate che di seguito andiamo a scoprirne tutta una serie, così avrete un intero ventaglio di tecniche tra cui scegliere.

Quello che dovete tenere in considerazione prima di cominciare con l’opera di pulizia è capire di quale tipo di pennarello si tratta. Se è lavabile siete a cavallo, se a base alcolica potete provare con buoni risultati, se è indelebile probabilmente avrete solo un metodo per togliere le macchie di pennarello dal vostro muro.

Allo stesso modo sarà molto più facile togliere i segni e le macchie da una parete che ha una mano di idropittura mentre sarà difficile sulla parete dipinta con una tempera. Ad ogni modo, di seguito potete leggere tutti i metodi per rimuovere senza fatica le macchie del pennarello sul muro.

Come eliminare le macchie di pennarello dal muro

Prendete una porzione di muro nascosta e fate un primo tentativo, qualsiasi sarà il metodo da voi scelto. Così non rischierete di fare dei pasticci. Come prima cosa procuratevi tutti gli ingredienti che trovate indicati di seguito e sperimentate le tecniche che preferite e che pensate possano fare al caso vostro.

Candeggina. Indossate i guanti, imbevete un batuffolo di cotone di candeggina, usata anche per togliere la muffa, e tamponate il segno di pennarello sul muro. Non fate movimenti circolari.

Latte caldo. Scaldate il latte intero in un pentolino applicatelo sul muro con un panno in microfibra in corrispondenza delle macchie di pennarello, rimuovetelo con un lembo di panno pulito, asportandolo.

Alcol. L’alcol denaturato può essere usato per diluire la macchia e farla sparire, la tecnica è sempre la stessa, usate un batuffolo di cotone o un lembo di un panno in microfibra, applicate tamponando delicatamente fino ad asportare tutti i segni di pennarello che sono presenti sulla superficie.

Gomma magica. Di solito con la gomma magica si riesce a risolvere questo problema in modo facile e veloce ma soprattutto sicuro. Come si usa? Facile, di solito si inumidisce con acqua, si passa sulla superficie da trattare e si asporta ma macchia.

Infine se avete una parete dipinta con la tempera e il pennarello indelebile che non viene via con altri metodi, allora la soluzione è ridipingere la parete con la vernice nuova.