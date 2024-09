Come togliere le occhiaie con le verdure: i trucchi

È davvero possibile togliere le occhiaie con le verdure? Vediamo tutti i consigli e i trucchi degli esperti su questi rimedi della nonna.

Vi guardate allo specchio e non riuscite a fare a meno di notare quelle due macchie nere sotto agli occhi, sembrano due solchi, non vi sembra possibile poterle eliminare. Eppure ci sono dei metodi naturali per togliere le occhiaie, ad esempio con le verdure.

Usare i vegetali per combattere le occhiaie è un vecchio rimedio della nonna che ha una certa efficacia perché l’azione “curativa” è data da tutta una serie di sostanze che sono contenute dentro ai vegetali.

Va da sé che, in base al tipo di verdura che userete avrete dei diversi benefici e tutti andranno a contribuire al raggiungimento del risultato che voi sperate di ottenere. Cioè di togliere finalmente quelle occhiaie dal viso.

Ma andiamo per ordine, vediamo nei dettagli come togliere le occhiaie con le verdure.

Tutti i trucchi da mettere in atto per eliminare le occhiaie dal viso usando le verdure

Prima di analizzare quali sono tutte le verdure che potete usare per avere dei benefici e migliorare la condizione delle vostre occhiaie dovete considerare le cause della comparsa. Se ci sono fattori genetici si può fare poco, ma se conducete uno stile di vita squilibrato, allora dovete cominciare a cambiare abitudini.

Evitate fumo e alcol, andate a dormire presto per concedere al vostro corpo le giuste ore di sonno e seguite un tipo di alimentazione leggera preferendo gli alimenti che fanno vivere a lungo . Infine usate le seguenti verdure che sono efficaci per eliminare le occhiaie. Che sono causate, per chi non lo sapesse, da un ristagno del sangue e la conseguente rottura dei capillari che si trovano proprio sotto gli occhi.

I cetrioli sono perfetti per idratare la pelle e donare ristoro agli occhi con le occhiaie grazie alla grande quantità di acqua e vitamina K. Tagliatene due fette e posizionatele sopra agli occhi chiusi. Lasciate in posa per circa 15 minuti.

Le patate sono ideali per stimolare la circolazione del sangue riducendo la dilatazione dei vasi sanguigni. Mettete una patata in frigo e quando è molto fredda tagliatene due fette e sistematele sugli occhi per una decina di minuti. Se dovessero diventare calde prima, ad esempio se è estate, sostituitele con fette fredde e lasciate in posa. Risciacquate il viso e gli occhi subito dopo.

I peperoni sono ricchi di antiossidanti e di vitamina C oltre che vitamina K. Aiuteranno quindi a decongestionare il viso andando a riequilibrare il flusso sanguigno del microcircolo.

Anche le bietole sono verdure ricche di antiossidanti che possono dare una mano per combattere le occhiaie, così come i cavoli di tutti i tipi, broccoli, cavolfiori e cavoletti di Bruxelles. E per migliorare nel complesso l’aspetto del viso seguite anche il trucco che ringiovanisce di 10 anni.