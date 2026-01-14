Il freddo si fa sentire e Lidl è sempre più presente con le sue offerte, per contrastare le basse temperature. Con 9 euro ti salva dal freddo

L’inverno è entrato sempre più nel vivo e il freddo è sempre più pungente. Aumentano le giornate di pioggia e gelo, e quando si è fuori, si tende a coprirsi al meglio, per non prendere malanni. In questo contesto, per riscaldarsi in casa dopo aver respirato quel freddo tagliente che è tipico di questa stagione, è necessario eseguire alcuni passaggi.

E non si tratta solo di accendere il riscaldamento, che peraltro è cosa essenziale. C’è uno strumento che cade a pennello nelle giornate più fredde e che consente di scaldarsi in pochi minuti, preparando qualcosa di caldo e anche di buono.

Da Lidl c’è una proposta da cogliere al balzo, poiché consente di cucinare in pochi minuti, i cibi preferiti, perfetti per quelle giornate in cui il gelo è particolarmente potente.

Lidl, addio al freddo con questo accessorio eccellente: ti scaldi in pochi minuti e lo acquisti a un prezzo bomba

Nel periodo invernale sono diversi i cibi che scaldano corpo e mente. Peraltro, fanno anche bene alla salute, in molti casi.

Tra le preparazioni che spiccano maggiormente, ci sono le vellutate calde, oppure zuppe, creme di verdure. Grazie a un buon frullatore a immersione, si possono preparare in pochi minuti. E a tal proposito, Lidl propone un ottimo frullatore a immersione Silvercrest, ideato per chi vuole consumare un pasto sano e caldo, soprattutto in questa fase dell’anno.

Il frullatore è molto ben accessoriato, con una potenza da 350W e due lame in acciaio inox. È inoltre dotato di certificazioni TÜV e GS. Potente, può frullare in pochi istanti verdure cotte, legumi, patate, cavolfiore, carote ecc.

Per chi vuole concedersi calde vellutate ma non ha questo strumento a disposizione, può essere davvero un gran vantaggio portarlo a casa. Tra l’altro, è comodo perché può frullare cibo anche direttamente nella pentola, può conservare la temperatura del piatto e sporca davvero molto poco.

È un prodotto pensato per essere usato ogni giorno. Altra convenienza nell’acquistare tale accessorio sta nel fatto che il prezzo è davvero ottimo, soprattutto se non si vuole spendere molto, per accessori più costosi. Con soli 8.99€ si può comprare un articolo che si rivela utile e confortevole, soprattutto nelle giornate fredde e uggiose, tipiche di questo periodo.