Il Natto è uno degli alimenti giapponesi più antichi e ricchi di tradizione, un superfood che non solo rappresenta una parte importante della dieta giapponese ma che negli ultimi anni ha iniziato ad attirare l’attenzione del mondo intero per le sue proprietà benefiche per la salute. Questo alimento ha un’origine millenaria ed è noto per essere particolarmente ricco di nutrienti essenziali che possono sostenere il benessere del corpo in vari modi, dal miglioramento della salute del cuore al supporto per la digestione.

Preparato dalla fermentazione dei fagioli di soia con il batterio Bacillus subtilis, il Natto è famoso per il suo sapore unico e per la consistenza viscosa e filante che può inizialmente risultare insolita per chi non è abituato. Tuttavia, una volta superata la barriera dell’aspetto e del gusto, si scopre un alimento ricco di benefici, ideale per chi cerca di seguire una dieta sana ed equilibrata.

Come si produce il Natto e le sue origini

La storia del Natto è molto antica e sembra risalire a più di mille anni fa. Le leggende giapponesi narrano che il processo di fermentazione del Natto sia stato scoperto per caso, quando dei fagioli di soia vennero lasciati avvolti nella paglia di riso e svilupparono naturalmente la fermentazione grazie ai batteri presenti nella paglia stessa. Questo processo ha dato vita a un alimento dal gusto caratteristico e dalla consistenza vischiosa, molto apprezzato in tutto il Giappone.

Il processo di produzione del Natto oggi è più controllato, ma il principio rimane simile: i fagioli di soia vengono prima cotti al vapore e poi inoculati con il Bacillus subtilis, il batterio che consente la fermentazione. Durante questo processo, che dura diverse ore, i fagioli sviluppano una consistenza viscosa e producono un aroma forte e caratteristico. Per alcuni, il gusto è un po’ pungente, ma i giapponesi lo apprezzano come accompagnamento al riso o come parte della colazione.

Benefici del Natto per la salute

Il Natto è considerato un superfood per i suoi numerosi benefici per la salute. Questo alimento è una fonte eccellente di nutrienti essenziali e offre una serie di vantaggi che lo rendono particolarmente adatto a chi cerca di migliorare la propria salute in modo naturale. Ecco alcuni dei principali benefici che il Natto può offrire:

Salute del cuore e controllo del colesterolo Uno dei componenti chiave del Natto è la nattokinase, un enzima prodotto durante il processo di fermentazione. La nattokinase ha proprietà che possono aiutare a ridurre la pressione sanguigna e a sciogliere i coaguli di sangue, migliorando così la circolazione e contribuendo alla prevenzione di malattie cardiovascolari. Inoltre, gli studi hanno suggerito che il Natto possa aiutare a ridurre il colesterolo cattivo (LDL), proteggendo il cuore e le arterie.

Supporto per le ossa e prevenzione dell’osteoporosi: Il Natto è uno degli alimenti più ricchi di vitamina K2, una vitamina essenziale per la salute delle ossa. La vitamina K2 aiuta a mantenere i livelli di calcio nelle ossa e a prevenire la sua dispersione nei vasi sanguigni, riducendo il rischio di calcificazione arteriosa. Consumare regolarmente Natto può quindi essere un modo efficace per mantenere le ossa forti e prevenire l’osteoporosi, specialmente nelle donne in menopausa che sono a rischio più elevato di questa condizione.

Benefici per la digestione grazie ai probiotici: Essendo un alimento fermentato, il Natto è ricco di probiotici, batteri benefici che aiutano a mantenere l’equilibrio della flora intestinale. I probiotici possono migliorare la digestione, prevenire problemi intestinali come la stitichezza e favorire l’assorbimento dei nutrienti. Integrare il Natto nella dieta può quindi supportare la salute dell’apparato digerente e contribuire al benessere generale.

Azione antiossidante e supporto per il sistema immunitario Il Natto contiene diversi antiossidanti, come le isoflavoni, che aiutano a proteggere le cellule dai danni dei radicali liberi. Gli antiossidanti sono cruciali per il sistema immunitario, in quanto riducono l’infiammazione e proteggono l’organismo dallo stress ossidativo, prevenendo malattie croniche e infezioni. Gli isoflavoni, in particolare, hanno anche un ruolo benefico nella salute ormonale, specialmente nelle donne.

Regolazione del peso corporeo Grazie al suo contenuto di proteine e fibre, il Natto è un alimento saziante che può aiutare a controllare l’appetito e a mantenere un peso corporeo equilibrato. Le proteine favoriscono la costruzione muscolare e possono contribuire alla riduzione della massa grassa. Inoltre, il Natto è a basso contenuto di calorie e grassi, rendendolo un’ottima scelta per chi cerca di perdere peso in modo sano e naturale.

Regolazione dei livelli di zucchero nel sangue Alcuni studi indicano che il Natto può essere utile per mantenere stabili i livelli di zucchero nel sangue. Grazie alla presenza di fibre e probiotici, può rallentare l’assorbimento degli zuccheri e ridurre i picchi glicemici, risultando utile per le persone che cercano di prevenire o gestire il diabete di tipo 2.

Come consumare il Natto

In Giappone, il Natto viene tradizionalmente servito con riso bianco caldo, spesso accompagnato da cipollotto tritato, salsa di soia e una punta di senape giapponese. Questa combinazione crea un piatto semplice e nutriente, perfetto per iniziare la giornata con energia.

Per chi è alla ricerca di idee più moderne, il Natto può essere utilizzato in modi creativi, ad esempio in insalate, zuppe o in abbinamento ad avocado e verdure fresche. Può anche essere aggiunto al sushi o ai noodles per un tocco di sapore fermentato. Il Natto può essere un’acquisizione interessante per chiunque desideri ampliare la propria dieta e sfruttare le sue proprietà nutritive. Tuttavia, è importante notare che il suo sapore e la sua consistenza richiedono un po’ di tempo per essere apprezzati, soprattutto per chi non è abituato a questo tipo di alimenti.

Curiosità sul Nattoì, alimento di lunga vita

Il Natto è così radicato nella cultura giapponese che molti abitanti di questo paese ne attribuiscono le proprietà benefiche alla longevità per cui il Giappone è noto. Alcuni studi hanno suggerito che il consumo di Natto possa essere associato alla minore incidenza di malattie cardiovascolari e osteoporosi nella popolazione giapponese, due tra le principali cause di mortalità e morbilità nei Paesi occidentali. Non è quindi sorprendente che il Natto venga considerato un alimento essenziale per mantenere la salute e prolungare la vita.

Effetti collaterali

Il Natto è generalmente considerato sicuro per la maggior parte delle persone e ha pochi effetti collaterali noti. Tuttavia, chi è in trattamento con farmaci anticoagulanti dovrebbe consultare il medico prima di consumarlo regolarmente, a causa del suo elevato contenuto di vitamina K2, che potrebbe interferire con questi farmaci. Inoltre, alcune persone possono trovare il sapore del Natto particolarmente intenso, ma questo può essere attenuato combinandolo con altri ingredienti, come avocado o riso.