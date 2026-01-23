Con l’avvicinarsi dei XXV Giochi Olimpici Invernali Milano Cortina 2026, cresce l’attenzione sulla mobilità sostenibile.

L’evento, che vedrà la partecipazione di oltre 3.500 atleti provenienti da 93 paesi e 16 discipline olimpiche, rappresenta una sfida anche sul fronte dei trasporti, con l’obiettivo di garantire spostamenti efficienti, integrati e a basso impatto ambientale.

Trenitalia ha predisposto un ampio piano di potenziamento dei collegamenti ferroviari e di autobus per facilitare l’accesso alle sedi di gara, sottolineando l’importanza di una mobilità pubblica sostenibile che si estende ben oltre il periodo dei Giochi. Il servizio Frecciarossa, attivo nei fine settimana dal 7 febbraio al 15 marzo 2026, collegherà direttamente l’aeroporto di Malpensa con Venezia e Udine, passando per Milano Centrale, Brescia, Verona, Padova e altre importanti stazioni strategiche. Grazie a questi collegamenti ad alta velocità, sarà possibile raggiungere rapidamente le principali città di arrivo e partenza per le competizioni.

Inoltre, la formula intermodale “treno + bus” sarà potenziata con il servizio Freccialink, che abilita l’acquisto di un unico biglietto per la combinazione treno e autobus, facilitando gli spostamenti verso località montane come Cortina d’Ampezzo, il Cadore, Tesero e Predazzo. Da Venezia Mestre, ad esempio, sarà possibile proseguire con un bus diretto verso Cortina, mentre da Ora (Bolzano) si potrà raggiungere la Val di Fiemme attraverso il nuovo collegamento Freccialink fino a Tesero e Predazzo.

A livello regionale, Trenitalia ha previsto un rafforzamento del trasporto ferroviario verso il Bellunese, con un incremento delle corse giornaliere sulle linee Venezia–Belluno e Padova–Belluno, nonché su altre tratte strategiche come Treviso-Montebelluna e Belluno-Calalzo. In sinergia con Dolomitibus è attivo il “Cortina 2026 Link”, un servizio integrato di treno e autobus che permette di raggiungere Cortina d’Ampezzo con un biglietto combinato partendo da Ponte nelle Alpi.

Anche la controllata Busitalia estenderà i collegamenti su gomma, con corse giornaliere da Milano e Padova verso Cortina d’Ampezzo e Livigno, e collegamenti diretti dagli aeroporti di Orio al Serio e Venezia Marco Polo. Di particolare rilievo il nuovo collegamento diretto Milano–Livigno, attivo dal lunedì al venerdì e nel weekend, che rappresenta l’unico servizio diretto tra Milano Centrale e le località sciistiche dell’Alta Valtellina, facilitando l’accesso a Bormio, Valdidentro e Livigno.

Linee guida per gli spettatori: come raggiungere e vivere al meglio le gare

Per gli spettatori che assisteranno alle gare paralimpiche e olimpiche, il Comitato Organizzatore ha predisposto una serie di indicazioni pratiche e servizi utili. L’acquisto dei biglietti è possibile solo attraverso il sito ufficiale tickets.milanocortina2026.org e l’accesso alle venue avverrà tramite l’app ufficiale Milano Cortina 2026, che consente di conservare i biglietti digitali e ricevere aggiornamenti in tempo reale su orari, variazioni e servizi.

Per raggiungere il Tofane Alpine Skiing Centre, simbolo dello sci alpino a Cortina d’Ampezzo, si consiglia di utilizzare i servizi ferroviari e le navette dedicate, con partenze potenziate verso le stazioni di Dobbiaco e Ponte nelle Alpi-Polpet. Durante i Giochi l’accesso in auto a Cortina sarà limitato, privilegiando mezzi pubblici e navette, per garantire la sostenibilità ambientale e la sicurezza.

L’organizzazione ha inoltre previsto un ampio ventaglio di servizi a disposizione degli spettatori, tra cui fan zone, punti informativi, e applicazioni mobili per seguire le gare e orientarsi nelle sedi di gara. Si raccomanda di vestirsi adeguatamente alle condizioni climatiche montane, con abbigliamento a strati, scarpe impermeabili e accessori protettivi per il freddo e la forte luce riflessa dalla neve.

I Giochi si svolgeranno in 15 sedi distribuite tra Lombardia, Veneto, Trentino-Alto Adige e Friuli Venezia Giulia, con eventi a Milano, Cortina d’Ampezzo, Bormio, Livigno, Tesero, Predazzo, Anterselva, e Verona. Tra le strutture di rilievo figurano la Milano Ice Skating Arena, il Cortina Curling Olympic Stadium, il Tofane Alpine Skiing Centre, lo Stelvio Ski Centre e il Livigno Snow Park.

Milano Cortina 2026 sarà la prima edizione olimpica invernale con due città ospitanti ufficiali e vedrà il debutto dello sci alpinismo come disciplina olimpica. Saranno inoltre introdotti nuovi eventi in sport tradizionali, tra cui il doppio femminile nello slittino e le gare miste nello skeleton e nello sci alpino.

Le cerimonie ufficiali di apertura e chiusura si terranno rispettivamente allo Stadio Giuseppe Meazza di Milano e all’Arena di Verona, sottolineando la portata nazionale e internazionale di questa edizione. Le mascotte ufficiali, Tina per le Olimpiadi e Milo per le Paralimpiadi, incarnano lo spirito di un evento che punta a coinvolgere pubblico e atleti in un’esperienza unica.

I Giochi saranno trasmessi in diretta mondiale, con la possibilità per gli appassionati di seguire le gare attraverso i canali ufficiali, mentre il Comitato Organizzatore continua a fornire aggiornamenti e servizi per facilitare l’esperienza di atleti, spettatori e media.