Cosa mangiare per avere più energie: gli alimenti consigliati

Gli esperti di nutrizione vi suggeriscono cosa mangiare per avere più energie, ecco gli alimenti consigliati da portare a tavola.

Con il cambio di stagione in molti sperimentano una sensazione di stanchezza e spossatezza che si può combattere scegliendo una giusta alimentazione.

Sapere quali sono i cibi più energetici può aiutare a impostare una dieta che li contempli nel menu del pranzo o della cena ma anche a colazione o per gli spuntini che ci si può concedere durante l’arco della giornata, così come per la merenda.

Premettiamo che tutti i cibi danno energia, ma ce ne sono alcuni che ne danno di più, spesso sono anche più calorici ma non sempre. Allora vediamo di seguito quali sono questi alimenti consigliati.

Quali alimenti mangiare per avere più energie

Per mantenere sempre alto il livello di energia che è necessario al corpo per poter funzionare al meglio bisogna scegliere degli alimenti ad alta densità energetica.

Infatti tutti i cibi forniscono energia, che noi assorbiamo dai carboidrati complessi, proteine, grassi sani, vitamine e minerali. Ma solo alcuni alimenti sono delle vere e proprie bombe concentrate che rappresentano un boost prezioso in certe situazioni.

Per studiare intensamente, per svolgete lavori pesanti, per nutrire i muscoli e il cervello in determinate situazioni quando si vuole prevenire la sensazione di affaticamento fisico e mentale, ecco quali sono gli alimenti che hanno molte calorie rispetto al peso e che quindi sono ad alta densità energetica.

Frutta secca a guscio. È molto nutriente poiché ricca di grassi sani e proteine, rappresenta una fonte di energia insostituibile, e con questa dose di noci si può combattere il colesterolo . Scegliete mandorle, nocciole, arachidi, ecc. non salate ma al naturale.

. Scegliete mandorle, nocciole, arachidi, ecc. non salate ma al naturale. Frutta disidratata: uvetta, datteri, albicocche secche, fichi, sono ottimi per uno spuntino dolce, sono ricchi di zuccheri naturali per cui è meglio gustare la frutta secca se si fa una intensa attività fisica, altrimenti le calorie non bruciate rischiano di trasformarsi in grasso.

Banane . Sono ricche di carboidrati, potassio e vitamine del gruppo B, potete gustarle a merenda o a colazione, meglio non alla fine del pranzo o della cena. Sapere quanta frutta mangiare al giorno è utile.

. Sono ricche di carboidrati, potassio e vitamine del gruppo B, potete gustarle a merenda o a colazione, meglio non alla fine del pranzo o della cena. Sapere è utile. Avena integrale (e cereali integrali ). Ottima a colazione per fare il pieno di energia grazie ai suoi carboidrati complessi e fibre solubili, l’avena rilascia energia gradualmente per tutto il giorno e consente di mantenerla sempre a un livello stabile.

(e ). Ottima a colazione per fare il pieno di energia grazie ai suoi carboidrati complessi e fibre solubili, l’avena rilascia energia gradualmente per tutto il giorno e consente di mantenerla sempre a un livello stabile. Yogurt greco . Buona fonte di proteine e calcio, fa bene anche al microbiota intestinale ed è perfetto per una merenda nutriente.

. Buona fonte di proteine e calcio, fa bene anche al microbiota intestinale ed è perfetto per una merenda nutriente. Miele. Dalla saggezza delle api ecco il miele, un alimento dolce di natura tanto prezioso e ricco di antiossidanti e sostanze nutritive. In abbinamento con il polline vi renderà invincibili.

Dalla saggezza delle api ecco il miele, un alimento dolce di natura tanto prezioso e ricco di antiossidanti e sostanze nutritive. In abbinamento con il polline vi renderà invincibili. Uova. Ricche di proteine di alta qualità, le uova forniscono una fonte di energia sostenibile. Possono contribuire a mantenere la sensazione di sazietà per un periodo più lungo.

Ricche di proteine di alta qualità, le uova forniscono una fonte di energia sostenibile. Possono contribuire a mantenere la sensazione di sazietà per un periodo più lungo. Legumi. Sono una buona fonte di proteine, fibre e carboidrati complessi. Forniscono energia a lungo termine e supportano la salute del cervello e dell’intestino.

Per completare l’alimentazione si possono portare in tavola anche pesci che forniscono acidi grassi omega-3 fanno bene alla salute cardiovascolare e cerebrale. E poi carni magre come tacchino e pollo e verdure di stagione.