Cosa succede al tuo corpo quando smetti di bere alcol

Gli esperti raccomandano un consumo moderato di bevande alcoliche per salvaguardare la salute, ma cosa succede al corpo se si smette completamente di bere alcol?

L’assunzione di alcol in quantità minime non è percepito come un problema mentre in genere tutti sono consapevoli che l’abuso di alcol può avere gravi conseguenze per la propria salute fisica e mentale, può compromettere le relazioni personali e anche la capacità di lavorare. Ad ogni modo non berne più e diventare quindi astemi può avere degli effetti molto positivi a cui non tutti pensano.

Smettere di bere alcol può avere effetti significativi sul corpo perché le bevande che lo contengono vanno ad agire non solo sul sistema nervoso centrale ma anche sugli organi. Eliminare l’alcol dalla propria alimentazione può cambiare radicalmente il modo in cui funziona l’organismo, di seguito vediamo quali sono questi cambiamenti e quali benefici si possono riscontrare sia immediatamente che a lungo termine.

Cosa succede al corpo quando si smette di bere alcol

L’assunzione di alcol e di bevande che lo contengono va ad influenzare le capacità cognitive deteriorandole, ha effetti negativi sull’umore perché aumenta gli stati depressivi e l’ansia, sul comportamento perché altera i riflessi e la coordinazione. Inoltre impedisce una corretta concentrazione e va a modificare anche la capacità di giudizio perché questa sostanza agisce sul sistema nervoso centrale, sui neuroni insomma.

Se c’è chi beve per rilassarsi deve sapere che va incontro a parecchi effetti negativi come la perdita di memoria. Non solo, l’OMS ha classificato l’alcol come cancerogeno e dunque assumerlo vuol dire aumentare il rischio di tumori, tra cui quelli di bocca, esofago, fegato, colon-retto e seno. Se si smette di bere alcol si noteranno subito alcuni cambiamenti.

Ad esempio già dopo un giorno le persone abituate ad assumerlo regolarmente possono sperimentare sintomi di astinenza, tra cui ansia, irritabilità e insonnia. In casi più gravi, possono manifestarsi sintomi più seri come tremori e sudorazione eccessiva. Sono condizioni che vanno a scomparire con il tempo.

Nel giro di una settimana, infatti, la qualità del sonno tende a migliorare, aumenta la capacità di concentrazione e la lucidità di pensiero. A livello fisico si ha un miglioramento della salute della mucosa gastrica e anche una riduzione di peso dovuto alla mancata assunzione di calorie apportate dall’alcol.

Dopo un mese c’è un netto miglioramento della salute epatica, quindi il fegato funziona meglio e i livelli degli enzimi epatici si stabilizzano tornando nella normalità. Visivamente anche la pelle appare più luminosa e idratata perché l’ormone ADH che favorisce la disidratazione è inibito.

Anche la salute del sistema immunitario migliora e nel giro di un paio di mesi si nota un miglioramento della salute cardiovascolare con un abbassamento della pressione sanguigna.