Cosa succede al tuo corpo se bevi tutti i giorni acqua minerale

La domanda può sembrare banale ma voi sapete cosa succede al corpo umano se si beve tutti i giorni acqua minerale? Cerchiamo di rispondere e fare chiarezza su una questione che, indubbiamente, è di vitale importanza dato che l’acqua è necessaria per tutte le funzioni dell’organismo.

Bere acqua è importante e occorre farlo ogni giorno nel modo giusto. Poca acqua può portare a uno stato di disidratazione molto pericoloso per la salute, da lato opposto anche bere molta acqua non è consigliabile perché può causare altri problemi.

Andiamo per gradi e vediamo gli effetti dell’acqua minerale sul corpo umano.

L’acqua minerale non è tutta uguale, ecco cosa può accadere al corpo bevendola ogni giorno

Sappiamo che l’organismo per funzionare in modo corretto ha bisogno di essere alimentato con del cibo e idratato con l’acqua. Mediamente il 65% del corpo umano è composto di acqua, una percentuale che nei neonati può arrivare fino all’80%.

Ma quello che occorre valutare quando si sceglie l’acqua minerale da bere tutti i giorni è la tipologia. Esistono molti e diversi tipi di acque minerali, che si differenziano per il contenuto e le quantità dei sali. Li dividiamo in:

Minimamente mineralizzata (fino a 50 milligrammi di residuo fisso per litro). È la più leggera.

Oligominerale (da 51 a 500 milligrammi per litro). Povera di sali, non hanno effetto sull’apporto di tali sostanze al corpo umano.

Mediamente mineralizzata (da 501 a 1.500 milligrammi per litro). Contiene un’alta percentuale di sali minerali.

Ricca di sali minerali (oltre 1.500 milligrammi per litro). Sono usate a fini curativi ma solo su consiglio medico.

Per quanto riguarda i sali minerali presenti, le acque si distinguono in:

Bicarbonate – calcio maggiore di 600 mg/l

Calciche – calcio maggiore di 150 mg/l

Clorurate – cloruro maggiore di 200 mg/l

Ferruginose – ferro maggiore di 1mg/l

Fluorate – fluoro maggiore di 1mg/l

Iposodiche – sodio minore di 20 mg/l

magnesiache – magnesio maggiore di 50 mg/l

Sodiche – sodio maggiore di 200 mg/l

Solfate – solfati maggiori di 200 mg/l

In genere le acque italiane sono poco mineralizzate o oligominerali e bevendole ogni giorno vuol dire permettere al corpo di eliminare gli scarti metabolici, ma non solo.

Infatti l’acqua funge da regolatrice della temperatura corporea, soprattutto in estate è fondamentale per evitare colpi di calore, mantiene in equilibrio la pressione sanguigna e aiuta anche nei processi digestivi, non solo per trasportare le sostanze nutritive idrosolubili nel corpo, ma anche per evitare la stitichezza.

Quello che non tutti sanno è che l’acqua aiuta a respirare meglio perché fluidifica il muco che riveste i polmoni e lubrifica anche i muscoli oltre a ridurre il rischio di carie generata dalla bocca troppo asciutta.

Inoltre bere sufficientemente acqua permette di prevenire problemi ai reni come la formazione di calcoli, aiuta la pelle a essere più luminosa, stesa e levigata, anche gli occhi traggono giovamento perché la cornea e il vitreo sono composti per oltre il 90% di acqua.

Se quindi bere poca acqua è pericoloso, dal lato opposto berne troppa è altrettanto rischioso e si può andare in overdose da acqua.