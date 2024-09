Cosa succede se applichi del dentifricio sulla banana: il trucco che nessuno sa

Avete la curiosità di sapere cosa succede se si applica un po’ di dentifricio sulla polpa della banana? Ve la togliamo noi, continuate a leggere e scoprirete qualcosa a cui forse non avete mai pensato finora.

Nel secolo scorso per colmare una lacuna o togliersi una curiosità si chiedeva ai nonni o si andava in biblioteca a sfogliare un’enciclopedia, se non si aveva la fortuna di possederne una in casa propria. Ai tempi di internet, ça va sans dire, si pongono le domande direttamente in rete per trovare risposte chiarificatrici.

Se quindi cercate una risposta a quesiti inerenti i massimi sistemi è probabile che troverete argomenti su cui riflettere e filosofeggiare, ma se volete sapere cosa succede a mescolare banane e dentifricio, potete continuare a leggere, ve lo sveliamo di seguito.

Banana e dentifricio, l’accoppiata vincente

Sul web se ne leggono tante, una curiosità diventata virale per un certo periodo nei mesi scorsi concerneva l’utilizzo di banana e dentifricio. Sono due ingredienti che sembrano non avere niente in comune, in effetti, eppure insieme danno vita a un composto che, così si dice, pare avere effetti miracolosi.

Ovviamente si parla di cosmesi e di “rimedi della nonna”. I due ingredienti sono utilizzati per creare una sorta di maschera naturale da applicare sul viso per migliorarne l’aspetto. Di certo si tratta di un cosmetico fatto in casa molto economico, semplice da provare e da sperimentare.

Per cui non vi stupite se vedrete le vostre nipoti più giovani prendere una ciotola, metterci dentro la polpa della banana, schiacciarla e mescolarla con un cucchiaio di zucchero di canna e del dentifricio. Lo faranno per creare una specie di pomata da spalmarsi sulla pelle del viso.

Sembra proprio che questa composizione sia molto efficace per depurare la pelle e allo stesso tempo nutrirla e idratarla, con il risultato di avere poi un viso più disteso e luminoso, ben pulito ed elastico.

Ora, se è vero che spalmarsi un purè di banana sulla faccia è una pratica innocua, anzi visto che sono frutti ricchi di vitamine e antiossidanti si potrebbe anche trarre un certo giovamento, potrebbe non esserlo altrettanto usare un dentifricio per depurare i pori.

Perché dipende dalla composizione dello stesso, a maggior ragione se ci si mescola pure la vasellina come indicano alcuni. Non sono quest’ultima è un derivato del petrolio ma è pure famosa per le sue proprietà di creare un velo idrofobo, non viene assorbita dalla pelle e impedisce ad altre sostanze di penetrarvi.