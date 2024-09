Cosa succede se non fai lo shampoo per una settimana: attenzione

È meglio fare lo shampoo tutti i giorni o una volta a settimana? Cosa succede al cuoio capelluto se non si lavano i capelli per tanti giorni? La risposta è: dipende. Scopriamone di più.

Per una corretta igiene dei capelli e per averli in salute, forti e sani, è necessario lavarli con una certa frequenza. Ma dal momento che esistono tante tipologie di capelli appare chiaro che non tutte hanno le stesse necessità.

Quali sono le conseguenze, dunque, se non si esegue lo shampoo per una settimana? Cerchiamo di fare chiarezza su questo argomento tanto sentito che non riguarda solo la bellezza ma anche la salute.

Cosa succede non facendo lo shampoo per una settimana

La frequenza del lavaggio con lo shampoo dipende dai tipi di capelli. Ci sono alcuni tipi di chiome a cui giova un lavaggio quotidiano mentre per altri si può tranquillamente diradare nel tempo. Non è vero che lavando la testa tutti i giorni i capelli diventano grassi, allo stesso tempo è vero che ci sono delle condizioni in cui non è necessario procedere alla pulizia molto spesso.

Il fattore fondamentale da tenere in considerazione è il rispetto dell’equilibrio idrolipidico del cuoio capelluto. L’uso frequente di shampoo molto aggressivi può causare problemi perché si va a squilibrare l’idratazione naturale ma anche come il non lavare i capelli può generare un eccesso di sebo che ostruisce i bulbi capillari provocando prurito.

Ad esempio se si hanno dei capelli normali si possono lavare anche una volta a settimana o due. Chi invece ha i capelli secchi può lavarli ogni tre giorni mentre chi ha i capelli grassi e unti con un eccesso di secrezione e scaglie di forfora dovrebbe lavare i capelli anche ogni giorno con dei prodotti adeguati, igienizzanti e delicati. In caso di forfora secca è consigliato lavare i capelli almeno due o tre volte a settimana.

Dipende anche dal tipo di capello, le chiome ricce possono concedersi l’attesa ed essere lavate una volta alla settimana mentre quelle lisce anche due o più volte. Se il capello è stressato, però, se quindi è decolorato, stirato o con permanente, è meglio usare lo shampoo uno o due volte alla settimana. Usare le migliori maschere per capelli in commercio può nutrirli e renderli splendenti.

Ad ogni modo, non lavando spesso i capelli si avrà come conseguenza l’accumulo sulla cute di sebo, e tra i capelli sporco e impurità varie, oltre a sostanze potenzialmente pericolose come le polveri da smog che possono provocare non solo prurito e disagio ma anche problematiche più serie.