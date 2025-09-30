Tragedia in Indonesia, nella città di Sidoarjo, provincia di Giava orientale, dove il crollo della scuola islamica Al Khoziny ha provocato la morte di tre studenti e il ferimento di oltre 100 persone. Al momento, secondo le autorità, altri 38 ragazzi risultano ancora dispersi sotto le macerie. Le vittime erano adolescenti tra i 12 e i 17 anni che si erano radunati per pregare quando l’edificio è improvvisamente ceduto.

Il capo dell’agenzia di ricerca e soccorso di Surabaya, Nanang Sigit, ha dichiarato che potrebbero esserci ancora superstiti, poiché dalle macerie si sentono “pianti e grida”. Tuttavia, ha sottolineato che le operazioni di salvataggio devono procedere con estrema cautela a causa della fragilità della struttura rimasta in piedi.

Uno dei guardiani dell’istituto, Abdus Salam Mujib, ha dichiarato ai giornalisti che l’edificio ha ceduto mentre degli operai stavano gettando una colata di cemento per aggiungere un piano alla struttura.