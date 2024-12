Mangiare cioccolato fa bene alla salute, ma il migliore in assoluto sapete qual è? Questo studio rivela dettagli inediti a riguardo

Uno dei piaceri dolci e deliziosi della nostra vita è senza dubbio quello di gustare una buona barretta di cioccolato, un momento piacevole che la maggior parte delle volte ci fa sentire belli, soddisfatti ma soprattutto tanto felici, nonostante magari una giornata triste e uggiosa. Una delle domande poste dai nostri cari lettori è sempre quella riferita ad una delle marche migliori in assoluto da assaggiare; se volete sapere cosa rivela uno studio a riguardo continuate la vostra lettura.

Il cioccolato ha tantissime proprietà benefiche, c’è chi lo gusta al latte, bianco, fondente, al pistacchio, alla gianduia e chi più ne ha più ne metta. Alcuni studi scientifici rivelano che il migliore in assoluto da mangiare è proprio quello fondente, per via dei suoi principi ragionevolmente legati alla salute.

Sicuramente il cioccolato come alimento è ricco di grassi, sia saturi e sia monoinsaturi e, tra questi, vi è anche l’acido oleico (omega-9), oltre i minerali, come il magnesio, il potassio, il rame, il ferro e alcune vitamine come la E. Inoltre, il cioccolato contiene anche teobromina, una sostanza con diversi benefici per la salute, e caffeina.

Cioccolato, questa marca è la migliore in assoluto

Il cioccolato fondente, secondo alcuni studi scientifici approfondito è anche amico della salute; infatti, mangiare 5 porzioni di cioccolato fondente aiuta a ridurre il rischio di diabete di tipo 2. Uno studio ha associato in maniera approfondita hanno dovuto analizzare dei pazienti che non hanno alcuna forma di diabete, malattie cardiache o cancro al momento del reclutamento, arrivando a stabilire che non tutto il cioccolato è uguale.

Nel dettaglio, Binkai Liu, ha stabilito: “I nostri risultati suggeriscono che non tutto il cioccolato è uguale. er chiunque lo ami, questo è un promemoria che fare piccole scelte, come scegliere il cioccolato fondente rispetto al cioccolato al latte, può fare una differenza positiva per la propria salute”.

Inoltre, sempre dallo studio i ricercatori hanno concluso che: “Siamo rimasti sorpresi dalla netta divisione tra l’impatto del cioccolato fondente e quello del cioccolato al latte sul rischio di diabete e sulla gestione del peso a lungo termine”.

In conclusione si può stabilire che il migliore cioccolato da comprare e gustare in compagnia di amici, aprenti e partner è il FONDENTE.