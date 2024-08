Parmigiana di melanzane: la ricetta di Sophia Loren, l’ingrediente segreto

Sophia Loren svela la ricetta della sua parmigiana di melanzane, ottima e perfetta da preparare per ogni occasione.

La cucina italiana è famosissima in tutto il mondo dove, alcune ricette, sono più conosciute di altre. Oltre alla pizza e agli spaghetti con il pomodoro, uno dei piatti più apprezzati anche all’estero è sicuramente la parmigiana di melanzane. Si tratta di un piatto unico, molto semplice per gli ingredienti che vengono utilizzati, ma estremamente gustoso.

La preparazione, però, non è molto semplice perché bisogna seguire, passo dopo passo, la ricetta originale anche se, nel corso del tempo, sulle tavole, sono arrivate diverse versioni rivisitate. La classica parmigiana di melanzane napoletana, però, è quella che ama preparare anche Sophia Loren. La grande attrice ama cucinare e questo è un suo piatto forte, anche grazie a un suo ingrediente segreto.

Sophia Loren svela la ricetta della sua parmigiana di melanzane

Per preparare una parmigiana di melanzane, ottima da portare anche in spiaggia, è essenziale scegliere delle melanzane dolci e senza semi all’interno. Dopo averle sbucciate e affettate ponetele in uno scolapasta e cospargetele di sale grosso. Copritele con un piatto in modo che siano pressate e lasciatele riposare per circa due o tre ore. Trascorso il tempo necessario, lavatele e asciugatele con della carta assorbente.

Nel frattempo preparate il sugo: dopo aver soffritto della cipolla con olio extra-vergine di oliva, versate la passata di pomodoro, aggiungete il sale e anche un pizzico di zucchero per togliere l’acidità del pomodoro e fate cuocere per circa trenta minuti. Subito dopo, in una ciotola, sbattete le uova e in un piatto ponete la farina.

Prendete le fette di melanzane già asciutte e, dopo averle infarinate, passatele nell’uovo e successivamente friggetele in olio bollente. Se non avete il termometro da cucina, per verificare che la temperatura dell’olio sia quella giusta, versate nella pentola una briciola di pane: se “frizza”, vuol dire che è arrivato il momento di versare le melanzane.

Conclusa la frittura, prendete una teglia e procedete a strati: versate prima il sugo, poi le melanzane, mozzarella, parmigiano e nuovamente il sugo. Procedete così fino a terminare tutte le melanzane chiudendo l’ultimo strato con sugo e parmigiano che renderà il piatto ancora più gustoso.

Cuocete in forno a 180 gradi in forno statico per 30 minuti. Fate raffreddare leggermente e servite per lasciare i vostri ospiti senza parole. La parmigiana può essere servita come piatto unico, ma anche come secondo o antipasto: in caso di avanzi, conservate tutto in frigorifero.