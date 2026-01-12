Una ricetta semplice e sorprendente che conquista al primo assaggio: pochi ingredienti, tanto carattere e una preparazione facilissima.

Ci sono giorni in cui apri il frigorifero, guardi dentro e pensi: “Ok, serve un’idea furba”. È proprio così che sono nate queste patate cacio e pepe. Un piatto che sembra un contorno, ma che finisce sempre per rubare la scena. Profumate, croccanti fuori e morbide dentro, con quel mix irresistibile di pecorino e pepe nero che ricorda subito la celebre pasta romana, ma in una versione più informale e conviviale.

Patate cacio e pepe al forno: semplici ma geniali

La cosa che adoro di questa ricetta è che ha pochissimi ingredienti, quelli che spesso abbiamo già in casa, eppure il risultato è sorprendente. È una di quelle preparazioni che metti in forno e intanto apparecchi, chiacchieri, magari assaggi un pezzetto di pecorino “per sicurezza”. E quando le sforni… spariscono. Se vuoi variare, puoi aggiungere un pizzico di rosmarino, oppure mescolare il pecorino con un po’ di parmigiano per un gusto più delicato. Qualunque versione sceglierai, una cosa è certa: queste patate cacio e pepe entrano dritte nella lista delle ricette da rifare spesso.

Ingredienti (per 3-4 persone)

1 kg di patate

q.b. Pepe Nero

q.b. sale

q.b. olio extravergine d’oliva

60 g di pecorino romano grattugiato

Preparazione

Per prima cosa laviamo bene le patate sotto l’acqua corrente, poi peliamole e tagliamole a tocchetti, cercando solo di renderli più o meno simili tra loro per una cottura uniforme. Un piccolo consiglio: scegli patate non troppo acquose. Quelle di montagna o le rosse sono davvero perfette per questa ricetta.

Mettiamo sul fuoco una pentola capiente con abbondante acqua. Quando arriva a bollore, aggiungiamo le patate e un pizzico di sale grosso. Lasciamole cuocere per circa 5 minuti, giusto il tempo di sbollentarle. Questo passaggio è fondamentale, serve a eliminare l’amido in eccesso e renderle più croccanti in forno. Scoliamole e tamponiamole delicatamente con un canovaccio pulito, poi trasferiamole in una ciotola capiente.

A questo punto arriva la parte più divertente. Condiamo le patate con un bel giro di olio extravergine di oliva, il pecorino romano grattugiato e una generosa macinata di pepe nero. Mescoliamo bene, così che ogni pezzo sia avvolto da questo condimento profumato.

Disponiamo le patate in una teglia capiente, cercando di non sovrapporle troppo. Inforniamo in forno ventilato già caldo a 200 gradi e lasciamo cuocere per 25-30 minuti, finché saranno dorate e irresistibilmente croccanti. Puoi servirle come contorno, come piatto unico con una bella insalata, oppure metterle al centro del tavolo e vedere cosa succede!